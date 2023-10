Cup-Auslosung: Grazer Derby im Achtelfinale

Nach dem kuriosen Wiener Derby ging die Auslosung für das ÖFB-Cup-Achtelfinale fast ein wenig unter, weshalb wir euch an dieser Stelle die Paarungen noch...

Nach dem kuriosen Wiener Derby ging die Auslosung für das ÖFB-Cup-Achtelfinale fast ein wenig unter, weshalb wir euch an dieser Stelle die Paarungen noch einmal vorstellen wollen.

Markus Suttner nahm Sonntagabend die Auslosung vor, doch der ehemalige Austria-Linksverteidiger brachte seinen alten Teamkollegen nur bedingt Glück. Die Austria-Fans dürfen sich zwar auf ein Heimspiel freuen, doch mit Peter Pacults Austria Klagenfurt ist ein unangenehmer Gegner zu Gast. Es gibt noch zwei weitere Bundesliga-Duelle. Der TSV Hartberg erwischte des schwierigste Los und zog Serienmeister Red Bull Salzburg. Auch im Ländle steigt ein Bundesliga-Duell, da die Altacher auf Blau-Weiß Linz treffen.

Der Höhepunkt im Achtelfinale ist jedoch das Grazer Derby zwischen dem GAK und dem SK Sturm, womit es zu einer Neuauflage der Begegnung aus dem Vorjahr kommen wird. Die beiden Grazer Klubs trafen auch in der vergangenen Saison im Cup-Achtelfinale aufeinander, wo die Blackies mit 1:0 gewannen. In der vergangenen Runde kam es zum Aufeinandertreffen zwischen Austria Salzburg und Red Bull Salzburg – schön, dass wir dieses Jahr einige emotionale Begegnungen im Cup erleben dürfen, die den Fans in der Meisterschaft aktuell nicht vergönnt sind.

Der SK Rapid, der in der vergangenen Runde gegen die Union Gurten erst nach Verlängerung aufstieg, trifft auf den Zweitligisten SKU Amstetten. Auch der LASK, WAC und Austria Lustenau erwischten Gegner aus der 2. Liga. Der LASK ist beim Kapfenberger SV zu Gast, der WAC trifft auswärts auf den DSV Leoben, der in der vergangenen Runde den Bundesligisten WSG Tirol aus dem Bewerb warf und das Tabellenschlusslicht der Bundesliga, Austria Lustenau, trifft auf den SKN St. Pölten.

Wir dürfen uns also auf einige interessante Cup-Achtelfinalspiele freuen, die zwischen dem 31. Oktober und dem 2. November über die Bühne gehen werden.

Hier noch einmal die gesammelten Paarungen:

FK Austria Wien – SK Austria Klagenfurt

TSV Hartberg – Red Bull Salzburg

SCR Altach – Blau-Weiß Linz

SKU Amstetten – SK Rapid

GAK – SK Sturm Graz

KSV 1919 – LASK

SKN St. Pölten – SC Austria Lustenau

DSV Leoben – WAC