LASK-Fans: „Die Defensive ist nach wie vor eine Baustelle“

Der LASK verlor gestern das Cup-Spiel gegen RB Salzburg mit 1:3 und schied damit im Cup-Viertelfinale aus. Wir wollen uns ansehen was die Fans der Oberösterreicher zu der Leistung ihrer Mannschaft sagen, die in der Partie sogar kurzfristig in Führung ging. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Strafraumkobra: „In der ersten Halbzeit stimmte der Einsatz und es war ein gewisser Offensivdrang zu bemerken. Die Form von Horvath dürfte unverändert gut sein. Jedoch scheint auch die Abwehr unverändert (wackelig). In der zweiten Halbzeit war es von beiden Seiten nicht mehr berauschend und eigentlich relativ ereignisarm. Ein Sieg wäre sowieso mehr als optimistisch gewesen und folglich habe ich mit einer Niederlage gerechnet. Es war nicht alles schlecht und Salzburg ist nicht der Maßstab, aber die Verteidigung wird sich stabilisieren müssen, weil sonst wird das wieder ganz schwierig heuer.“

King-Lask: „Wir haben gegen Salzburg verloren nicht mehr und nicht weniger, ich persönlich habe schon klarere Niederlagen gegen die Dosen gesehen. Leider konnten wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr nachlegen bzw. ein wenig Druck ausüben. Mund abwischen und auf die Liga konzentrieren.“

Urfahraner: „30 Minuten couragiert und gut im Match. Dann minütlich abgebaut. Twardzik wird leider nicht die Defensive schneller oder stabiler machen. Für mich ein ganz schwacher, lahmer Auftritt.“

LASK1965: „Wir machen halt echt beim Verteidigen eins zu eins dieselben Fehler wie im Herbst. Ich sehe da keinen Aufwärtstrend.“

ASK_Fan: „Zusammenfassend bin ich heute von unserer Offensive positiv überrascht, von unserer Defensive negativ. Naja überrascht eigentlich nicht, die ist eigentlich unverändert schlecht. Stellungsspiel, Schnelligkeit in Situationen, Übersicht, Zweikampfverhalten…das passt alles nicht in der Abwehr. Baustelle Defensive unverändert aufrecht.“

Bohemian Flexer: „Sehr bitter, da wäre heute deutlich mehr möglich gewesen. Wennst eine Führung nicht länger als zwei Minuten halten kannst, dann wird’s halt schwer. Das Tor vor und dann gleich nach der Halbzeit hat uns dann endgültig das Genick gebrochen. An die erste halbe Stunde muss gegen Klagenfurt angeschlossen werden, dann bleiben die drei Punkte in Linz und man kann noch vom oberen Playoff träumen.“

Chrisu6: „Es war nicht viel anders wie immer. Red Bull hat einfach viel mehr Qualität. Das Traurige daran ist, dass die sogar mit einer „2. Mannschaft“ noch immer überlegen sind. Alleine vom Speed her sind das Welten. Wennst eine Anfrage für einen (!) Spieler in Höhe von ca. 25 Mio. Euro locker wegwischen kannst, sagt eigentlich eh alles…“

LASK_92: „Was mich, völlig losgelöst von dieser Partie immens hoffnungsfroh und zuversichtlich stimmt, ist die Tatsache, dass sich Schlager offenbar in einer sehr guten Form befindet. Kann in Verbindung mit einer Defensivausrichtung, die augenscheinlich immer wieder (große) Löcher offenbart, noch verdammt wertvoll werden. Hat die sich – wenig überraschend – zahlreich bietenden Gelegenheiten, sich auszuzeichnen und Werbung in eigener Sache zu betreiben, formidabel genutzt.“

LASK08: „Der Qualitätsunterschied ist einfach eklatant. Heute fängst von deren B-Team mit etwas Pech fünf Trümmer. Wir sind einfach meilenweit entfernt.“

