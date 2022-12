LASK gewinnt gegen St. Pölten dank Michorls Goldtor

Der LASK kann auch sein zweites Winter-Testspiel siegreich bestreiten: Gegen Zweitliga-Leader SKN St. Pölten gelingt den Linzern ein 1:0-Erfolg, Peter...

[ Pressemeldung LASK ]

Der LASK kann auch sein zweites Winter-Testspiel siegreich bestreiten: Gegen Zweitliga-Leader SKN St. Pölten gelingt den Linzern ein 1:0-Erfolg, Peter Michorl erzielt in der 19. Minute das Goldtor per Lupfer.

Der LASK gastierte am Samstagnachmittag bei Zweitliga-Tabellenführer SKN St. Pölten. Wie schon beim Testspiel gegen die Admira (2:1, Anm.) kamen aufseiten der Linzer ganze 21 Spieler zum Einsatz, zur Halbzeit wurde kräftig durchgetauscht. In der Anfangsphase hatten beide Teams ihre Gelegenheiten: Robert Zulj traf bereits nach wenigen Sekunden die rechte Stange, nachdem er im Sechzehner an eine Freistoßflanke von Peter Michorl gelangt war. Der SKN wurde erstmals durch Luis Hartwig gefährlich, der den Ball freistehend vor LASK-Keeper Tobias Lawal aber deutlich über das Tor setzte (4.). Zwei Minuten später musste Lawal erstmals aktiv eingreifen und vereitelte eine Einschusschance von Jaden Montnor. Der LASK markierte in der 15. Minute den nächsten Abschluss: Florian Flecker dribbelte sich von rechts entlang der Strafraumgrenze Richtung Zentrum und zog ab – SKN-Torhüter Thomas Turner parierte. Nach 19 Minuten gingen die Linzer Athletiker in Führung: Mit Kombinationsspiel auf kleinstem Raum spielten sich die Schwarz-Weißen in den gegnerischen Sechzehner, wo Peter Michorl einen gefühlvollen Lupfer in die Maschen setzte – 1:0.

Nach einer knappen halben Stunde versuchte es Keito Nakamura in altbekannter Manier mit einem Schlenzer vom linken Strafraumeck und zwang Turner so zu einer Glanzparade. Zwei Minuten vor dem Seitenwechsel fand Efthymios Koulouris noch eine Doppelchance vor: Zunächst wuchtig von der Strafraumgrenze, wenige Augenblicke später im Eins-gegen-Eins mit dem SKN-Rückhalt, der beide Male mit den Fingerspitzen ein Tor verhinderte.

Chancenreicher zweiter Durchgang

Der LASK kam schwungvoll und mit zehn neuen Feldspielern aus der Kabine. In den ersten Minuten des zweiten Durchgangs entwickelte sich ein Privatduell zwischen LASK-Rechtsaußen Adil Taoui und SKN-Keeper Turner: In der 50. Minute setzte der quirlige Franzose den Ball aus dem Rückraum noch knapp am Tor vorbei, in der 54. und 59. Minute rettete der St. Pöltner Schlussmann jeweils in höchster Not. Nach 64 Minuten war Turner dann geschlagen – und doch blieb es beim 1:0: Husein Balic bediente den im Fünfmeterraum lauernden Marin Ljubicic, der den Ball an die Stange setzte. Der LASK fand nun Chancen im Minutentakt vor, bei Sascha Horvaths Distanzschuss fehlten nur Zentimeter zum Torerfolg (70.). Doch ungeachtet der vielen Chancen wollte der Ball an diesem Nachmittag nicht mehr ins Tor – und so blieb es schlussendlich beim hochverdienten 1:0-Sieg des LASK.

So spielte der LASK

Erste Halbzeit: Lawal – Flecker, Ziereis, Celic, Renner – Lukic*, Michorl – Goiginger, Zulj, Nakamura – Koulouris

Zweite Halbzeit: Lawal – Stojkovic, Wimhofer, Luckeneder, Potzmann – Jovicic, Zirngast – Taoui, Horvath, Balic – Ljubicic

*Testspieler

Tor: /; Michorl (19.)

Gelb: /

Cheftrainer Didi Kühbauer zum Spiel: