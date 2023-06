Offiziell: Ex-Schützenkönig Philipp Hosiner ist wieder Austrianer

[ Pressemeldung FK Austria Wien ]

Philipp Hosiner, 34, soll als Führungsspieler der Young Violets in der Regionalliga junge Austrianer in ihrer Entwicklung unterstützen. Der Torschützenkönig der Meistersaison 2012/13 erhält bei den Veilchen gleichzeitig die Möglichkeit, im Nachwuchs-Bereich erste Erfahrungen im Trainerjob zu sammeln.

Sportdirektor Manuel Ortlechner:

Philipp Hosiner:

„Ich freue mich sehr, zurück bei der Austria zu sein und eine andere Perspektive im Verein kennenzulernen, als damals vor zehn Jahren. Es ist Zeit für mich, dass ich meine Erfahrungen, die ich im Profifußball sammeln durfte, an junge Austrianer weitergebe. Ich möchte den Spielern bei den Young Violets helfen, den Schritt vom Nachwuchs- zum Erwachsenenfußball zu machen. Es ist auch schon länger mein Wunsch, in den Trainerjob reinzuschnuppern und ich finde es großartig, dass mir die Austria diese Möglichkeit gibt – in den nächsten zwei Jahren liegt mein Fokus aber noch auf meinen Aufgaben als Spieler.“