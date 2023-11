Sturm-Fans: „Der GAK hat uns einen heißen Tanz geliefert“

Der SK Sturm gewann gestern nach einer intensiven Cup-Partie mit 3:2 gegen den Stadtrivalen GAK und stieg damit ins Cup-Viertelfinale auf. Wir wollen uns...

Der SK Sturm gewann gestern nach einer intensiven Cup-Partie mit 3:2 gegen den Stadtrivalen GAK und stieg damit ins Cup-Viertelfinale auf. Wir wollen uns ansehen was beide Fanlager zu dieser Partie sagen und fangen mit den Fans des SK Sturm Graz an. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

schwarzweißblau: „Wir waren nicht gut, aber im Endeffekt ist der GAK durch die Fehlentscheidungen von Lechner ins Spiel gekommen. Mit den Gegentoren waren wir komplett von der Rolle, der Beginn der zweiten Halbzeit war auch furchtbar – da müssen wir eigentlich zumindest das 1:3 bekommen. Mit dem Karma-Eigentor von Oberleitner waren wir aber dann schon wieder ganz klar die bessere Mannschaft (auch ohne große Chancen), da haben wir den GAK dann auch irgendwie zu dem Fehler gezwungen. Die waren halt dann auch schon sehr am Limit. Im Endeffekt zählt der Sieg – ich hoffe aber, man zieht trotzdem seine Lehren aus der Leistung.“

Jaisinho: „Im Cup zählt nur das Weiterkommen. Wurde erledigt. Zwar mit Einigem an Bauchweh, aber weitergekommen. Über den Rest hüllen wir den Mantel des Schweigens. Sportlichen Respekt an den GAK. Hat uns einen heißen Tanz geliefert. Werden wir nächste Saison mindestens zwei Mal wiedersehen, sofern da nicht ein völliger Einbruch kommt.“

Sohnemann: „Am Schönsten heute waren die Teixeira-Sprechchöre nach Spielende.“

plieschn: „Dann wurde es eben doch das schwierige Spiel, das vor dem Anpfiff zu erwarten war, aber nach ein paar Minuten auszubleiben schien. Zum Glück aber auch der vollkommen verdiente Sieg, auf den wir hier alle gehofft hatten. Gegen einen GAK, dem man absolut Respekt zollen muss, neben dem zu erwartenden Einsatz war da auch einige spielerische Klasse dabei, allein beim Ausgleich, aber auch anderen Situationen. Die Hoffnung, dass sie uns nächstes Jahr wieder erspart bleiben in der Liga, habe ich mit diesem Spiel aufgegeben, die werden aufsteigen und sind nächstes Jahr ein oberer-Playoff-Kandidat, da lege ich mich jetzt schon fest… Danke wieder einmal an die gesamte Mannschaft! Und natürlich kann es keine Analyse geben, ohne Jatta alles Gute zu wünschen, ich hoffe, dass das schlimmer ausgesehen hat, als es ist, aber meine Befürchtungen sind hier schon groß. Und auch noch einmal große Anerkennung an den GAK, der seinen Weg in die Bundesliga machen und dort mehr als nur bestehen wird.“

Elias Pfister: „Ein unglaublich geiles Derby gewesen, auf dem Platz sowie auf den Rängen. Macht absolut Lust auf mehr.“

froehlix: „Scherpen übrigens bei der einen Großchance vom GAK richtig stark. Mit 2,06 Meter musst einmal so schnell unten sein.“

quaiz: „War eine schwache Partie von uns. Es läuft seit einiger Zeit nicht rund. Ein Emegha konnte bisher noch nicht ersetzt werden. Jatta hat nicht einmal annähernd den Speed von Emegha. Er ist dynamisch ja, der Antritt ist in meinen Augen aber nicht besser wie etwa von Sarkaria… Im Sturm hast eigentlich alles, den Strafraumstürmer mit Włodarczyk, den Techniker mit Sarkaria, den dynamischen mit Jatta, auf der Bank noch Teixeira und Camara. Trotzdem spielen wir keine Flanken auf Włodarczyk um ihn zu füttern, wir erlaufen keine Bälle wie Emegha. Vorne fehlen mir irgendwie die Ideen… Für Teixeira freut es mich ungemein, hab ihn schon abgeschrieben und hege immer noch meine Zweifel. Hoffe für ihn und auch für Sturm das ihm jetzt mehr gelingt und er endlich Selbstvertrauen tanken konnte.“

themanwhowasntthere: „Ich hasse mich ja selbst ein wenig dafür, aber: Respekt an die Mannschaft der Roten. Haben uns, unabhängig davon wie mies wir heute waren, voll gefordert. Die Interviews nach dem Spiel auch sehr fair und objektiv.“

Vuibrett: „Wie habe ich ihn gescholten in den letzten Monaten. Aber Teixeira, der Derby-Held – wie abgewixt er den rein gemacht hat. Hoffentlich geht ihm jetzt der Knopf auf.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Kommentare der Sturm-Fans nach dem Grazer-Derby im Cup!