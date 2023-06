Weissman wieder in LaLiga, Ex-Wolfsberger Peretz geht nach Zypern

Die Sommertransferzeit 2023 hat noch nicht offiziell begonnen, aber dennoch wurden bereits die ersten Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der...

Die Sommertransferzeit 2023 hat noch nicht offiziell begonnen, aber dennoch wurden bereits die ersten Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne in kompakten Viererpaketen zusammen.

Shon Weissman

ST, 27, ISR | Real Valladolid – > Granada CF

Kein echter Transfer, aber eine Festverpflichtung: Shon Weissman wird von seinem bisherigen Leihklub Granada CF fest verpflichtet und wird daher nächste Saison wieder in LaLiga auflaufen. Granada stieg als Meister auf und Weissman kam im Zuge dessen in 13 Spielen zum Einsatz. Dabei gelang dem 29-fachen Nationalspieler zwar nur ein Treffer, aber um die Kaderdichte zu erhöhen, war Granada nun doch bereit, 3,5 Millionen Euro Ablöse für den Bundesligatorschützenkönig der Saison 2019/20 zu bezahlen.

Eliel Peretz

ZM, 26, ISR | Hapoel Haifa – > Apollon Limassol

Im vergangenen Sommer lief der Vertrag des zentralen Mittelfeldspielers Eliel Peretz in Wolfsberg aus. Für die Lavanttaler hatte der 26-Jährige in 57 Spielen elf Tore und zehn Assists beigesteuert. Nach dreimonatiger Vereinslosigkeit heuerte er im vergangenen Oktober bei Hapoel Haifa an, wo er kein unumstrittener Stammspieler war, es in knapp 1.600 Einsatzminuten aber immerhin auf zwei Tore und fünf Assists brachte. Künftig wird der häufig als „schwieriger Charakter“ bezeichnete Israeli die Schuhe auf Zypern schnüren: Peretz wechselt zu Apollon Limassol, Fünfter der abgelaufenen zyprischen Meisterschaft, wo mehr Legionäre als Einheimische spielen.

Tino Casali

TW, 27, AUT | SC Rheindorf Altach – > Eintracht Braunschweig

Bereits vor einigen Tagen berichteten wir vom fixen Abgang von Torhüter Tino Casali vom SC Rheindorf Altach. Nach 58 Bundesligaspielen für die Vorarlberger suchte der 27-Jährige nun eine neue Herausforderung und findet diese in Braunschweig. Casali unterzeichnet einen Zweijahresvertrag bei der Eintracht, die, wie sie im Zuge des Transfers mitteilte, „den Konkurrenzkampf auf der Torhüterposition erhöhen“ will. Aktueller Stammkeeper in Braunschweig ist der bereits 37-jährige Bosnier Jasmin Fejzic, der Kapitän des Teams ist und 250 Spiele für den Klub bestritt.

Stefan Feiertag

ST, 21, AUT | SKU Amstetten – > FC Blau-Weiß Linz

Blau-Weiß Linz verstärkt seinen Angriff mit dem 21-jährigen Stefan Feiertag, der zuletzt in Amstetten groß aufspielte. Der bullige Stürmer erzielte in der vergangenen Saison 15 Zweitligatore und spielte vor allem ein eindrucksvolles Frühjahr mit zwölf Toren im Kalenderjahr 2023. Der 186cm große Feiertag stammt aus der Akademie in St. Pölten, spielte danach zwei Jahre für die Young Violets und seit Sommer 2021 für Amstetten. Bei Blau-Weiß Linz wird er den Kaderplatz von Fally Mayulu einnehmen, dessen Transfer zu Rapid bereits früh feststand.