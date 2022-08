216 Millionen eingenommen: Ajax feiert unglaublichen Transfersommer!

Das Transferfenster für den Sommer 2022 neigt sich bereits dem Ende zu. Wir liefern euch regelmäßig Updates über die spannendsten Transfers, die größten Talente,...

Antony

RA, 22, BRA | Ajax Amsterdam – > Manchester United

Der niederländische Meister Ajax Amsterdam avanciert zum Topverdiener des diesjährigen Sommers! Nachdem Ajax bereits Spieler wie Lisandro Martínez, Sebastien Haller oder Ryan Gravenberch gewinnbringend verkaufte, erhält der Verein nun 95 Millionen Euro von Manchester United, das den Brasilianer Antony aus seinem Vertrag herauskaufte. Der feine Techniker unterschrieb bei den Red Devils einen Fünfjahresvertrag. Die Ablöse könnte mit Boni sogar noch auf 100 Millionen Euro ansteigen, allerdings wird auch Antonys Ex-Klub Sao Paulo noch beteiligt werden. Ajax nahm damit in der diesjährigen Transferperiode 216 Millionen Euro ein. Für Ajax bestritt Antony 82 Pflichtspiele und erzielte dabei 24 Tore und 22 Assists.

Naci Ünüvar

LA, 19, NED | Ajax Amsterdam – > Trabzonspor

Ein Top-Talent wird von Ajax an den türkischen Meister Trabzonspor verliehen. Naci Ünüvar gilt in seinem Jahrgang als eines der größten Talente der Welt, aber für Ajax brachte er es bisher nur auf drei Kampfmannschaftseinsätze. Der U19-Teamspieler wechselt nun gegen eine Leihgebühr von 150.000 Euro in die Türkei, wo er Spielpraxis sammeln soll. Es ist nicht der erste Deal zwischen Trabzonspor und Ajax in der laufenden Transferzeit. Ajax verpflichtete zuletzt den 19-jährigen Trabzon-Innenverteidiger Ahmetcan Kaplan um 9,5 Millionen Euro.

Nikola Stojiljkovic

ST, 30, SRB | Piast Gliwice – > Al-Riyadh

Der serbische Angreifer Nikola Stojiljkovic wurde in den letzten Jahren mehrmals mit einem Wechsel zu Rapid in Verbindung gebracht. Am Ende wurde es aber nie etwas und der 30-Jährige kickte für drei portugiesische Klubs (Braga, Boavista, Farense), für Kayserispor in der Türkei, in Spanien für Mallorca, in seiner serbischen Heimat für Roter Stern Belgrad, sowie zuletzt in Polen für Piast Gliwice, wo er allerdings nie zum Stammspieler wurde. Nun zieht der vierfache serbische Teamspieler weiter und schließt sich dem Al-Riyadh FC aus Saudi-Arabien an.

Gabriel Vidovic

ST, 18, CRO/GER | FC Bayern München – > Vitesse Arnheim

Eines der größten Talente des FC Bayern München, der in Deutschland geborene Kroate Gabriel Vidovic, wechselt leihweise zu Vitesse Arnheim. Der 18-Jährige, der vier Pflichtspiele für die Kampfmannschaft der Bayern bestritt, wurde im Laufe des Sommers auch mit dem SK Austria Klagenfurt in Verbindung gebracht. Auch Rapid soll Interesse an einer Leihe des Stürmers gehabt haben. Vidovic hat in München noch einen Vertrag bis 2025. Der gebürtige Augsburger wird nun ein Jahr leihweise in der Eredivisie spielen.