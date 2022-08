Besiktas leiht Dele Alli, Genk-Stütze als Schnäppchen nach Spanien

Das Transferfenster für den Sommer 2022 neigt sich bereits dem Ende zu. Wir liefern euch regelmäßig Updates über die spannendsten Transfers, die größten Talente,...

Das Transferfenster für den Sommer 2022 neigt sich bereits dem Ende zu. Wir liefern euch regelmäßig Updates über die spannendsten Transfers, die größten Talente, die den nächsten Schritt wagen wollen und die interessantesten Trainerbestellungen. Immer in einem kompakten Viererpaket.

Dele Alli

OM, 26, ENG | Everton FC – > Besiktas

Der britische Offensivspieler und 37-fache Nationalspieler Dele Alli wechselt leihweise in die Türkei. Alli wird ein Jahr für Besiktas auflaufen, das sich sogar eine Kaufoption auf den Mittelfeldspieler sichern konnte. Seine beste Zeit hatte Alli in den Jahren 2018 und 2019, allerdings warfen ihn immer wiederkehrende Oberschenkelprobleme aus der Bahn und für Everton bestritt er im letzten Halbjahr nur 13 Spiele, ohne einen einzigen Scorerpunkt zu sammeln. Bei Besiktas ist er bereits der dritte Leih-Neuzugang aus der Premier League. Zuvor hatte der Klub auch Arthur Masuaku von West Ham und Wout Weghorst aus Burnley ausgeliehen. Von Everton kommt außerdem Cenk Tosun nach Istanbul zurück.

Fredrik Aursnes

DM, 26, NOR | Feyenoord Rotterdam – > Benfica

Stolze 13 Millionen Euro legt Benfica für den norwegischen Internationalen Fredrik Aursnes auf den Tisch. Feyenoord hatte den 26-Jährigen erst vor einem Jahr um 450.000 Euro aus Molde geholt. Aursnes war auch auf der erweiterten Scoutingliste des SK Rapid, wechselte schließlich aber in die Eredivisie, wo er einen neuerlichen Leistungssprung verzeichnete. Bei Benfica unterschrieb der achtfache Teamspieler nun einen Fünfjahresvertrag. Zuletzt war Aursnes auch bei Werder Bremen, Atalanta Bergamo und sogar Atlético Madrid auf dem Zettel.

Lukas Hupfauf

RV, 25, AUT | FC Wacker Innsbruck – > FSV Frankfurt

Nach dem Zwangsabstieg von Wacker Innsbruck wechselt Lukas Hupfauf nach Deutschland. Der Rechtsverteidiger war zuletzt über drei Monate vereinslos, nachdem er wegen ausstehender Zahlungen aus seinem Vertrag in Innsbruck aussteigen durfte. Für die Tiroler bestritt er 104 Pflichtspiele, davon 15 in der österreichischen Bundesliga. Nun wechselt er zum Regionalligisten FSV Frankfurt, der heuer den Aufstieg in die 3. Liga als Ziel hat.

Theo Bongonda

LA, 26, DRC/BEL | Racing Genk – > FC Cádiz

Der flinke Linksaußen Theo Bongonda, der letztes Jahr mit Racing Genk gegen Rapid spielte, wechselt in die spanische LaLiga und unterschreibt bis 2026 in Cádiz. Der 26-Jährige, der Genk vor drei Jahren noch sieben Millionen Euro kostete, wechselt um drei Millionen nach Spanien. Bongonda, der sich dieses Jahr dazu entschloss für die Nationalmannschaft der Demokratischen Republik Kongo aufzulaufen, stand zuletzt auch bei den Rangers und Trabzonspor auf dem Zettel. Für Genk erzielte er in 111 Pflichtspielen 36 Tore und 20 Assists.