CL-Playoff: Ferencvaros vor Sprung in die Königsklasse

Wie vor jedem Europacup-Spieltag verfassen wir eine kompakte Vorschau auf die spannendsten Begegnungen für euch. Heute blicken wir auch zwei heiße Partien aus dem CL-Playoff.

Ferencvaros – Molde

Dienstag, 29.09.2020, 21:00 Uhr

Ferencvaros ist die vielleicht größte Überraschungsmannschaft der bisherigen Champions-League-Qualifikation. Die Ungarn, die vergangene Saison die heimische Meisterschaft mit 13 Punkten Vorsprung auf Fehervar für sich entschieden, schalteten nach Djurgarden zwei am Papier favorisierte Mannschaften aus. Zunächst gewann der Klub aus der ungarischen Hauptstadt auswärts gegen Celtic mit 2:1, anschließend schalteten sie zuhause Dinamo Zagreb mit dem gleichen Ergebnis aus. Nach dem 3:3-Unentschieden im Hinspiel gegen Molde, sollte ein Unentschieden für den Aufstieg in die Königsklasse im Normalfall reichen. Dafür spricht auch die starke Heimbilanz der Ungarn, die seit dem 3. Oktober 2019 zuhause nicht mehr als Verlierer vom Platz gingen. Insbesondere des Saisonfinish war richtig stark, denn die letzten acht Heimspiele der vergangenen Spielzeit wurden allesamt gewonnen. Auch heuer ist man in den bisherigen drei Pflichtspielen im eigenen Stadion noch ohne Punkteverlust. Molde wiederum wartet seit fünf Pflichtspielen auf einen Sieg und wird sich steigern müssen, wenn man doch noch in die Königsklasse will. Nach der jüngsten Niederlage gegen Sandefjord fiel man in der Tabelle der Kalendermeisterschaft von Platz 2 auf Platz 4 zurück.

Dynamo Kiew – KAA Gent

Dienstag, 29.09.2020, 21:00 Uhr

Für Rapid-Bezwinger Gent wird es eng, denn im Hinspiel gegen Dynamo Kiew setzte es eine 1:2-Niederlage, womit die Chance auf die Champions-League-Millionen drastisch gesunken ist. Dazu kommt, dass der Verein die Turbulenzen rund um den mehrfachen Trainerwechsel noch nicht wirklich überstanden zu haben scheint, denn am Wochenende setzte es auch in der Liga eine schmerzhafte 2:3-Heimniederlage gegen Oud-Heverlee Leuven. Die KAA Gent fiel auf den 15. Tabellenplatz zurück und hat nach sieben Spieltagen zwei Siege und fünf Unentschieden auf dem Konto. So schlecht starteten die Belgier seit 51 Jahren nicht mehr in die Meisterschaft!

Dynamo Kiew gelang es hingegen auch in der Liga zusätzliches Selbstvertrauen für die heutige Aufgabe zu tanken, denn die Ukrainer setzten sich auswärts gegen den FC Minaj mit 4:0 durch und führen dank der besseren Tordifferenz die Tabelle an. Auch beim 2:0-Heimsieg gegen AZ Alkmaar in der 3. Qualifikationsrunde hinterließ die Mannschaft von Trainer Mircea Lucescu einen guten Eindruck und es wäre überraschend, wenn man gegen die formschwachen Belgier im Rückspiel etwas anbrennen lässt, zumal bei Gent mit Yaremchuk ein Schlüsselspieler ausfallen wird.

