CL-Vorschau: Barcelona und Bayern klare Favoriten

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir auch nach der Corona-Krise die spannendsten Begegnungen vorstellen. Heute blicken wir auf zwei Champions-League-Partien für euch!

FC Barcelona – SSC Napoli

Samstag, 08.08. 2020, 21:00 Uhr

Champions-League-Achtelfinale

Beide Teams werden mit der Meisterschaftssaison 2019/20 nicht zufrieden sein können. Der FC Barcelona landete in der Endabrechnung mit fünf Punkten Rückstand auf den ewigen Rivalen Real Madrid am zweiten Tabellenplatz, während Napoli die Saison nur auf Platz 7 abschloss. Dies lag in erster Linie an einer langen Schwächephase während der Saison, die Trainer Carlo Ancelotti seinen Posten kostete. Unter Neo-Coach Gennaro Gattuso stabilisierte sich der Serie-A-Klub, der aber noch immer schwächer als in der Vorjahressaison agierte, als man der erste Verfolger von Serienmeister Juventus war.

Für die Italiener ist es das erste Auswärtsspiel der Vereinsgeschichte. Wir haben in den Statistiken nachgeschaut, wann das letzte Mal eine Mannschaft ihre Premiere im Nou Camp erfolgreich bestritt: im Jahr 2009 gelang es Rubin Kazan drei Punkte aus Spanien zu entführen. Die Chancen für einen Aufstieg der Italiener stehen aber alles andere als gut. In den letzten 19 Begegnungen, in denen die Katalanen bei einer Europacup-K.o-Runde das Hinspiel auswärts nicht verloren, kamen sie immer in die nächste Runde! Das letzte Mal flog man nach einem 1:1-Unentschieden in Turin in der Saison 2002/03 aus dem Bewerb, da das Rückspiel mit 1:2 verlorenging. Napolis Auswärtsbilanz in der Champions League ist alles andere als rosig. In den letzten 10 Auswärtsspielen gewannen die Italiener nur die Partie gegen Red Bull Salzburg und mussten sich ansonsten mit vier Unentschieden und fünf Niederlagen begnügen.

Napoli darf aber hoffen, dass der FC Barcelona seine Ausfälle nur schwer kompensieren wird könnne. Insbesondere im Mittelfeld, wo Busquets und Vidal gesperrt fehlen, haben die Katalanen nicht besonders zahlreiche Optionen. Auf der Gegenseite wird Innenverteidiger Kostas Manolas nach seiner Verletzung rechtzeitig fit werden, allerdings wird Nikola Maksimovic wahrscheinlich noch ein wenig länger brauchen und die Partie verpassen.

FC Bayern München – Chelsea FC

Samstag, 08.08. 2020, 21:00 Uhr

Champions-League-Achtelfinale

Nach dem 3:0-Auswärtssieg im Hinspiel gegen den Chelsea FC darf der FC Bayern München bereits mit der kommenden Runde planen. In der Geschichte der Champions League kam es nämlich noch nie vor, dass eine Mannschaft einen 3:0-Auswärtssieg im Rückspiel einer K.o.-Phase verspielte. Dazu kommt, dass die Bayern in den letzten Monaten einfach unglaublich konstant waren und von einem Sieg zum anderen schritten. In den letzten 26 Pflichtspielen holte der deutsche Rekordmeister 25 Siege und remisierte nur gegen RB Leipzig.

Der Premier-League-Klub wiederum konnte in einer K.o.-Phase der Champions League seit 2012 kein Auswärtsspiel mehr gewinnen! Gegen die Bayern, die in ihren ersten sieben Champions-League-Partien in dieser Saison unglaubliche 27 Treffer erzielten (und nur fünf kassierten) wird es also ein Ding der Unmöglichkeit werden einen Rückstand von drei Toren aufzuholen.

Der deutsche Rekordmeister muss nur auf Benjamin Pavard verzichten, wobei auch ein Einsatz von Nuklas Süle zu früh kommen wird. David Alaba wird im Abwehrzentrum neben Boateng beginnen, statt Pavard wird höchstwahrscheinlich Kimmich als Rechtsverteidiger auflaufen. Chelsea hat wesentlich mehr Personalprobleme. Marcos Alonso und Jorginho sind gesperrt, Pulisic, Pedro, Ruben Loftus-Cheek und Gilmour fallen verletzt aus. Das FA-Cup-Finale, das die Blues mit 1:2 gegen Arsenal verloren, forderte seinen Tribut.

