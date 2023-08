CL-Vorschau: Ein Blick nach Israel und Norwegen

Wie vor jedem Spieltag wollen wir euch auch heute zwei Vorschauen auf die bevorstehenden Europacup-Partien bieten. Wir blicken heute nach Glasgow und Antwerpen, wo...

Wie vor jedem Spieltag wollen wir euch auch heute zwei Vorschauen auf die bevorstehenden Europacup-Partien bieten. Wir blicken heute nach Glasgow und Antwerpen, wo zwei Champions-League-Playoffspiele anstehen. Heute blicken wir nach Israel und Norwegen.

Maccabi Haifa – Young Boys Bern

Mittwoch, 23.08. 2023, 21:00 Uhr

In der vergangenen Saison feierte Maccabi Haifa souverän den Meistertitel und schloss die Tabelle mit sieben Punkten Vorsprung auf Hapoel Beer Sheva auf Platz 1 ab. Das erste Ligaspiel der neuen Saison findet erst zwischen den beiden Partien gegen die Young Boys statt, dennoch hat Maccabi Haifa schon einige Pflichtspiele in den Beinen. Die Israelis starteten bereits in der ersten Runde der Champions-League-Qualifikation und räumten auf dem Weg ins Playoff die Hamrun Spartans, Sheriff Tiraspol und zuletzt Slovan Bratislava aus dem Weg. Die einzige Niederlage setzte es im Hinspiel in Tiraspol, die aber im Rückspiel aufgeholt werden konnte. Nach 90 Minuten stand es 2:1 und in der Verlängerung machte der Favorit mit zwei Toren dann alles klar. Souveräner agierte man gegen Slovan Bratislava, da man beide Spiele gewann und mit einem Gesamtscore von 5:2 aufstieg.

Bei den Young Boys ist es genau umgekehrt. Der Schweizer Meister steigt erst im Playoff in die Qualifikation ein, absolvierte dafür aber bereits vier Meisterschaftsspiele. Noch sind die Berner ohne Niederlage, allerdings kam man neben Siegen gegen Lausanne und Winterthur in den Partien gegen Yverdon und Luzern nicht über ein Unentschieden hinaus. Bei den Young Boys wechselte Innenverteidiger Cedric Zesiger um fünf Millionen Euro zum VfL Wolfsburg und Christian Fassnacht schloss sich gegen eine Ablöse von drei Millionen Euro Norwich City an. Im Gegenzug wechselte unter anderem mit Darian Males ein sehr vielversprechender Spieler um eine Ablöse von zwei Millionen von Inter in die Schweiz, was ein Schnäppchen für den 22-jährigen offensiven Mittelfeldspieler ist.

Wir erwarten alles in allem eine recht ausgeglichene Partie, da die Berner zu Beginn der Saison nicht vollends überzeugten bis jetzt. Insbesondere im Hinspiel wird es alles andere als einfach für die Mannschaft von Trainer Hanspeter Kienberger werden.

Molde – Galatasaray

Mittwoch, 23.08. 2023, 21:00 Uhr

Da in Norwegen der Meister in einer Ganzjahresmeisterschaft ermittelt wird, steht Molde mitten in der Saison, was sicherlich ein Vorteil in diesem CL-Playoff sein wird. Die Norweger sind allerdings weit nicht so gut in Schuss wie in der vergangenen Saison, wo man mit 18 Vorsprung auf den FK Bodø/Glimt die Liga gewann. Aktuell weist man zehn Punkte Rückstand auf den Vizemeister des vergangenen Jahres auf und liegt nur auf Platz vier. Hier schmerzte natürlich insbesondere der Abgang von David Fofana, der Anfang 2023 gegen eine Ablöse von 12 Millionen Euro zum Chelsea FC wechselte und anschließend an Union Berlin verliehen wurde. Davor erzielte er für Molde 24 Tore und 10 Assists in 65 Pflichtspielen.

Nun wartet mit Galatasaray eine Mannschaft auf die Norweger, in der sich dank einer Transferoffensive zahlreiche Stars tummeln. Einer dieser klingenden Namen erzielte nicht nur den einzigen Treffer beim Rückspiel in der vorigen Qualifikationsrunde gegen den NK Olimpija Ljubljana, sondern rettete seiner Mannschaft am Wochenende mit einem Doppelpack in der Meisterschaft beim 2:0-Sieg gegen Trabzonspor drei Punkte. Die Rede ist vom Argentinier Mauro Icardi, der unter anderem für Inter und PSG auf Torjagd ging. In der Serie A erzielte er in 219 Partien insgesamt 121 Treffer. Neben Icardi stehen mit Dries Mertens, Angelino, Hakim Ziyech, Wilfried Zaha, Tetê, Lucas Torreira und Cédric Bakambu zahlreiche weitere prominente Namen im Kader. Galatasaray ist vom Papier her klarer Favorit und muss in die Königsklasse aufsteigen, um die Zahlungen der Gehälter und Ablösen irgendwie rechtfertigen zu können.

