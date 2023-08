Die Sommertransferzeit 2023 hat nun offiziell begonnen, aber es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und...

Die Sommertransferzeit 2023 hat nun offiziell begonnen, aber es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne in kompakten Viererpaketen zusammen.

Ante Rebic

LA, 29, CRO | AC Milan – > Besiktas Istanbul

Die letzten vier Jahre verbrachte der kroatische Flügelstürmer Ante Rebic beim AC Milan – allerdings ohne großen individuellen Erfolg. Rebic war zwar Mitglied der Meistermannschaft von 2022, kam aber zumeist nur von der Bank, war lediglich in der Saison 2020/21 weitgehend gesetzt. In 123 Spielen für die Rossoneri brachte es der Linksaußen auf 29 Tore und 17 Assists. Nun wechselt der Kroate ablösefrei in die Türkei und unterschreibt einen Zweijahresvertrag bei Besiktas. Die Mannschaft von Trainer-Routinier Senol Günes hielt bisher im Vergleich zu den beiden Stadtrivalen Galatasaray und Fenerbahce auf dem Transfermarkt bisher eher die Füße still. Der bisher prominenteste Neue war Leicester-Verteidiger Daniel Amartey, der nach dem Abstieg der „Foxes“ ablösefrei in die Bosporus-Metropole wechselte.

Mamoudou Karamoko

ST, 24, FRA/CIV | FC Kopenhagen – > Fehervar

Im Jänner 2022 wechselte der französische Angreifer Mamoudou Karamoko um 1,5 Millionen Euro vom LASK zum FC Kopenhagen. Der hochveranlagte Stürmer hatte für den LASK in 27 Spielen neun Tore erzielt und war danach von den Dänen abgeworben worden. Dort floppte der 24-Jährige allerdings völlig, spielte nur in zwei Ligapartien von Beginn an und brachte es in 1 ½ Jahren gerade mal auf zehn Pflichtspieleinsätze. Ein Tor gelang dem Ex-Linzer dabei nicht. Um Spielpraxis sammeln zu können, wechselt Karamoko nun für ein Jahr leihweise nach Ungarn, wo er beim Vorjahreszehnten Fehervar unterkam. Sein Vertrag in Kopenhagen läuft noch bis Sommer 2026.

Tobias Gulliksen

LA, 20, NOR | Strömsgodset – > Bodö/Glimt

Zuletzt war neben anderen Klubs, unter anderem dem niederländischen Meister Feyenoord Rotterdam, auch der SK Sturm Graz an einer Verpflichtung des norwegischen Offensivtalents Tobias Gulliksen interessiert. Der 20-Jährige entschied sich nun aber für einen Wechsel innerhalb seiner Heimat: Der aktuelle norwegische Tabellenführer und Meister von 2020 und 2021, Bodö/Glimt, bezahlte 2,3 Millionen Euro Ablöse für den Linksaußen, der damit bis Jahresende 2027 an den Verein gebunden wurde. Für seinen bisherigen Klub Strömsgodset debütierte Gulliksen bereits im Alter von 16 Jahren und bestritt schlussendlich immerhin 79 Pflichtspiele für den Mittelständler, in denen er zehn Tore und sechs Assists erzielte.

Lesley Ugochuwku

DM, 19, FRA | Stade Rennes – > Chelsea FC

Der französische Ausbildungsklub Stade Rennes lässt einmal mehr mit einem spannenden Verkauf aufhorchen. Der französische U19-Teamspieler Lesley Ugochukwu wechselt um stolze 27 Millionen Euro Ablöse zu Chelsea, wo er einen langfristigen Vertrag bis 2030 mit Option auf ein weiteres Jahr unterschreibt. Der nigerianisch-stämmige Sechser soll langfristig zum Nachfolger von N’Golo Kanté werden. Für Rennes bestritt Ugochukwu bereits 60 Pflichtspiele, obwohl er im März erst 19 Jahre alt wurde. Der Youngster ist der fünftteuerste Verkauf in der Vereinsgeschichte des französischen Klubs. Nur Ismaila Sarr (Watford), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Ousmane Dembélé (Dortmund) und Rekordmann Nayed Aguerd (West Ham) waren teurer als der junge Franzose.