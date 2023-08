Mané, Fabinho, Saint-Maximin: Saudischer Kaufrausch geht weiter!

Die Sommertransferzeit 2023 hat nun offiziell begonnen, aber es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und...

Die Sommertransferzeit 2023 hat nun offiziell begonnen, aber es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne in kompakten Viererpaketen zusammen.

Ömer Beyaz

OM, 19, TUR | VfB Stuttgart – > Hatayspor

Kurzzeitig war vom Interesse der Wiener Austria an einer Leihe des türkischen Supertalents Ömer Beyaz vom VfB Stuttgart zu lesen. Da die „Veilchen“ jedoch bereits Sturms Talent Moritz Wels verpflichteten, mutete ein möglicher Transfer eher unwahrscheinlich an. Nun wechselt Beyaz leihweise zurück in die Türkei, wo er bei Hatayspor unterkommt und dort die kommende Saison verbringen wird. Der Klub aus dem Süden der Türkei beendete die vergangene Saison bereits etwa zur Hälfte, weil man nach der Erdbebenkatastrophe bereits im März vorzeitig den Spielbetrieb einstellte. Ab der Saison 2023/24 wird das Team wieder regulär an der Süper Lig teilnehmen.

Sadio Mané

LA, 31, SEN | FC Bayern München – > Al-Nassr

Nach nur einer Saison in München wechselt der senegalesische Top-Mann Sadio Mané nach Saudi-Arabien. Der einstige Salzburg-Star war vor der Saison 2022/23 nach München gewechselt, um dort den nach Barcelona abgewanderten Robert Lewandowski zu beerben, blieb aber schlussendlich klar hinter den Erwartungen und kam in 38 Pflichtspielen nur auf zwölf Tore und sechs Assists. Zudem gab es immer wieder disziplinäre Zwischenfälle und Streitigkeiten innerhalb der Mannschaft mit Manés Beteiligung. Bei seinem neuen Klub Al-Nassr, der 30 Millionen Euro Ablöse für Mané bezahlte und ihn mit einem Dreijahresvertrag ausstattete, wird der 97-fache Nationalspieler mit Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozovic und David Ospina zusammenspielen.

Fabinho

DM, 29, BRA | Liverpool FC – > Ittihad Club

Nachdem bereits Jordan Henderson den Liverpool FC in Richtung Wüste verließ, wechselt nun auch der 29-jährige Brasilianer Fabinho nach Saudi-Arabien. Vor fünf Jahren holten die „Reds“ den Sechser um 45 Millionen Euro von der AS Monaco und der Ittihad Club bezahlt nun sogar zwei Millionen mehr für den Routinier. Fabinho erhält bei Ittihad einen Vertrag bis Sommer 2026 und ist nach Weltfußballer Karim Benzema, N’Golo Kanté und Jota der vierte prominente Neuzugang beim amtierenden saudischen Meister.

Allan Saint-Maximin

LA, 26, FRA | Newcastle United – > Al Ahli Saudi FC

Auch der einstige Salzburg-Coach Matthias Jaissle darf sich über einen weiteren Star bei seinem neuen Klub freuen: Der Aufsteiger Al-Ahli Saudi FC verpflichtet Allan Saint-Maximin von Newcastle United und lässt sich den Linksaußen 27 Millionen Euro kosten. Genau wie Mané und Fabinho unterschrieb der Franzose für drei Jahre in Saudi-Arabien. Mit Edouard Mendy, Riyad Mahrez und Roberto Firmino hat der letztjährige Zweitligameister bereits mehrere Topspieler verpflichtet. Mit insgesamt knapp 80 Millionen Euro an Ablösesummen ist der Klub allerdings noch einer der sparsameren saudischen Großeinkäufer dieses Sommers. Zum Vergleich: Al-Hilal gab bereits das Doppelte aus.