CL-Vorschau: Schaffen Sturm, Servette und Klaksvik die Sensationen?

Heute Abend kommt es zu den ersten Rückspielen in der dritten Runde zur Qualifikation zur UEFA Champions League. Aus österreichischer Sicht ist natürlich vor allem das Rückspiel des SK Sturm Graz gegen die PSV Eindhoven interessant. Wir haben eine Vorschau auf die wichtigsten Partien für euch.

SK Sturm Graz – PSV Eindhoven

Dienstag, 15.8.2023, 20:30 Uhr, Merkur Arena

Beim Hinspiel in Eindhoven war schnell offensichtlich, dass die PSV Eindhoven und den SK Sturm Graz zumindest eine Klasse trennt. Die Grazer konnten mit dem Powerfußball, den die Niederländer vor allem an den Flügeln praktizierte, nur schwer mithalten. Speziell die Neuerwerbung Noa Lang auf links und der Belgier Johan Bakayoko auf rechts liefen den Grazern immer wieder um die Ohren und nach einer halben Stunde stand es bereits 3:0 für die PSV. Der Kopfballtreffer von Jon Gorenc-Stankovic ließ wieder ein wenig Hoffnung aufkeimen, aber am Ende hieß es 4:1 für das Spitzenteam aus der Eredivisie.

Beim Rückspiel in Graz benötigt Sturm also schon ein kleines Fußballwunder, um noch den Aufstieg zu schaffen. Die Grazer spielten zuletzt allerdings allgemein nicht überzeugend, taten sich beim 2:0-Sieg über den LASK durchaus schwer, kamen danach über ein 0:0 gegen Austria Klagenfurt – allerdings bei langer Unterzahl – nicht hinaus. Die PSV wiederum gewann ihr Eredivisie-Auftaktspiel gegen den FC Utrecht mit 2:0, wobei Lang und Vertessen die Treffer erzielten.

Ausfälle gibt es auf beiden Seiten nur wenige: Bei Sturm wird weiterhin Manprit Sarkaria wegen Oberschenkelproblemen fehlen. Bei der PSV bleiben Mauro Júnior, Armando Obispo und Fredrik Oppegard zu Hause. Dass PSV-Coach Peter Bosz wegen der klaren Ausgangslage rotieren und Spieler schonen wird, ist allerdings nicht anzunehmen. Das erste „Big Game“ in der Liga hat das Team erst Ende Oktober gegen Ajax…

Servette FC – Glasgow Rangers

Dienstag, 15.8.2023, 20:30 Uhr, Stade de Genève

Der Sieger des Duells zwischen Sturm und der PSV wird im Playoff zur Königsklasse auf den Sieger aus Servette gegen die Rangers treffen. Die Schotten haben dank eines 2:1-Siegs im Hinspiel die bessere Ausgangsposition, aber Servette, wo der Ex-Rapidler Jérémy Guillemenot mittlerweile als Linksaußen gesetzt ist und der Ex-Salzburger Jerome Onguene zuletzt nur auf der Bank saß, darf nicht unterschätzt werden und gilt als heimstarke Mannschaft.

Im Hinspiel traf zunächst Rangers-Legende James „Tav“ Tavernier vom Elfmeterpunkt, dann legte Neuzugang Cyril Dessers bereits nach 15 Minuten einen Treffer nach. Servette kam kurz vor der Halbzeit durch einen Elfmeter von Chris Bedia noch heran. Der defensive Mittelfeldspieler David Douline wird im Rückspiel aufgrund einer gelb-roten Karte aus dem Hinspiel fehlen.

Molde FK – KI Klaksvik

Dienstag, 15.8.2023, 19:00 Uhr, Aker Stadion

Alle Augen sind auf den färingschen Tabellenführer Klaksvik gerichtet! Die Inselkicker aus dem hohen Norden sind bisher die große Überraschung der Champions-League-Qualifikation. In der ersten Runde setzte sich der überlegene Leader der Färöer Inseln gegen Ferencvaros Budapest durch, in der zweiten besiegten die Blau-Weißen den schwedischen Champion Häcken – und selbst vor einer Nummer wie Molde macht Klaksvik nicht Halt. Im Hinspiel konnte man einen 0:1-Rückstand noch in einen 2:1-Sieg drehen und so geht das Team des ausgerechnet norwegischen Ex-Internationalen Magne Hoseth mit einem Vorsprung ins Rückspiel.

Kurioserweise litt die Leistung in der Liga unter dem tollen Europacup-Run: Nach 16 Runden lag das Team in der Liga der Färöer-Inseln mit 16 Siegen klar voran – erst am vergangenen Wochenende gab es, auch wegen einiger Rotationen, die erste Niederlage – ein 1:2 auswärts bei Vikingur. Eine europäische Gruppenphase ist Klaksvik bereits sicher, aber nun wollen die krassen Außenseiter mehr und werden sich wohl auch bei Molde nicht verstecken…

