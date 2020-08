Kommentar: Ist der Champions-League-Titel dieses Jahr weniger wert?

Eine persönliche Einschätzung zur Frage, ob der Titelgewinn in der diesjährigen Champions League durch die besonderen Umstände weniger wert ist. Neulich sah ich in...

Neulich sah ich in einem einschlägigen Fachmagazin eine Leserumfrage mit der Frage: „Ist der Sieg in der Champions League dieses Jahr weniger wert?“. Ich stellte mir daraufhin die Frage, warum man überhaupt so eine Frage stellt?

Natürlich ist die durch das Corona-Virus verursachte Situation eine zuvor nicht gekannte. Von Beginn bis Beendigung des Achtelfinals verging immerhin fast ein halbes Jahr. Nur lässt für mich diese veränderte Sachlage mit all den einhergehenden Problemen nicht automatisch den Rückschluss zu, der Titelgewinn wäre in dieser so außergewöhnlichen Saison weniger wert als sonst.

Auch die Tatsache, dass der Sieger der Königsklasse nun in einem Turnierformat ohne die im Viertel- und Halbfinale üblichen Hin- und Rückspiele ermittelt wird und somit weniger Spiele absolviert werden müssen, unterstützt diese These meiner Meinung nach nicht.

Ohne die Chance, ungünstige Ergebnisse aus dem ersten Spiel noch korrigieren zu können, ist die Mission Henkelpott für die teilnehmenden Klubs eher schwieriger geworden. Es gibt nur ein Spiel, eine Chance in die nächste Runde einzuziehen. Wer einen schlechten Tag erwischt ist raus; Glück und Pech spielen eine noch größere Rolle.

Erschwerend für eine Mannschaft wie Paris St. Germain kommt noch hinzu, dass man im letzten halben Jahr so gut wie keine Pflichtspiele absolvieren konnte: Die Meisterschaft in Frankreich wurde bereits im April abgebrochen.

Gut, man könnte noch argumentieren, durch die fehlenden Reisen für die verbleibenden Teams fallen gewisse Strapazen weg – schließlich finden die Spiele ausschließlich in Lissabon statt. Doch durch die heutzutage komfortableren Reiseumstände, sollten beispielsweise Trips von Manchester nach Madrid nicht mehr die allzu großen Herausforderungen für die kickende Belegschaft darstellen. Nebenbei gesagt auch ein Grund, warum die Auswärtstorregel in Zukunft einmal überdacht werden könnte.

Was die Sache für die Mannschaften sicher etwas leichter macht: Der Wettbewerb findet dieses Jahr außerhalb des Ligabetriebs statt, der Fokus kann komplett auf die Champions League gerichtet werden.

Meiner Meinung nach halten sich Vor- und Nachteile des neuen (und leider wohl einmaligen) Formats jedoch die Waage. Daher ist der Titel in diesem Jahr weder besonders schwierig noch außergewöhnlich leicht zu erringen. Diejenige Mannschaft, die am Ende die Trophäe in den Himmel stemmt, wird sich dann sicher nicht weniger darüber freuen oder den Triumph weniger feiern. Und wenn dann nur aus dem Grund, dass die Corona-Bestimmungen dies gebieten.

Auch ihr Name wird am Ende in den Pokal eingraviert werden und auch sie dürfen sich Champions-League-Sieger nennen. Und das ist am Ende wohl der entscheidende Faktor.