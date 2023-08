Sturm-Fans: „PSV ist schon ein anderes Kaliber“

Der SK Sturm trifft heute im Rahmen der 3. Qualifikationsrunde im Auswärtsspiel auf die PSV Eindhoven. Wir wollen uns ansehen wie die Fans den...

Der SK Sturm trifft heute im Rahmen der 3. Qualifikationsrunde im Auswärtsspiel auf die PSV Eindhoven. Wir wollen uns ansehen wie die Fans den Gegner einschätzen und was sie sich von ihrer Mannschaft erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

themanwhowasntthere: „Ich erwarte eine Ernüchterung und rechne leider mit einer Niederlage mit zwei Toren Unterschied.“

Vöslauer: „Mein Fußballsachverstand prophezeit uns leider doch eine klare Niederlage. Fußballerisch sind uns die Käsköppe leider eine Klasse überlegen und es ist halt nicht „nur“ ein Gruppenphasen-Spiel, sondern auch für die Gegenseitige eines der wichtigsten Spiele der Saison. Oder Startschuss zu vielen wichtigen Spielen… die werden Tempo machen und keinen Gang zurückschalten, in keiner Phase. Außer wir zwingen sie dazu. Unabhängig davon wäre ich natürlich enttäuscht wenn es dann so eintrifft wie befürchtet…“

User1234: „Rechne auch eher mit einer Niederlage, am besten wäre wohl irgendwie ein X zu ernudeln und dann im Heimspiel noch Chancen zu haben.“

killver: „Der Gegner ist klar besser als Kiev letzte Saison. Wir sind zwar auch besser, aber alles andere als eine klare Sache für PSV würde mich schon sehr wundern. So realistisch muss man sein.“

steinzeit: „Es ist ja ganz einfach: Will man wirklich in die CL, dann muss man Mannschaften wie eben PSV ausschalten. Viel „Schwächeres“ wird diese Eliteliga nicht zu bieten haben und ist das einmal der erste Gradmesser, was bei einer möglichen CL-Gruppenphase so auf uns zukommen würde. Ob wir schon so weit wären, wird man ja sehen. Persönlich gehe ich davon aus, dass wir ohne Glanztag, Spielglück & „vom Gegner unterschätzt werden“ wohl in der EL bestens aufgehoben sind. Sechs empfindliche Watschen in einer CL können einfach mit „Augenhöhe“ EL nicht mithalten, sowohl bei Team, als auch Fans.“

GrazTiefschwarz: „Wird natürlich sehr schwierig, und bei unserer Spielanlage fällt es mir auch schwer daran zu glauben, dass wir irgendwie ein X herausverteidigen werden. Ich sag, entweder wir gewinnen knapp, also mit einem Tor Vorsprung (10% Wahrscheinlichkeit), oder wir bekommen eine richtige Abfuhr, weil wir ins Messer laufen. Wird jedenfalls kein 0:0 oder 1:1.“

MrColl: „So ein Ergebnis das im Rückspiel alles noch möglich ist wäre schön. Aber wird halt echt verdammt schwer.“

wayfarer1501: „PSV ist halt noch einmal ein anderes Kaliber als die Bundesligisten. Ich hoffe, dass wir die Chance aufrechterhalten können, um im Heimspiel die Sensation zu verwirklichen. Gazi gegen Noa Lang wird das entscheidende Duell werden.“

GORILLA: „Das Problem ist halt nicht nur der starke Kader von PSV, sondern dass die halt auch gerade wieder in super Form sind. Da kannst echt nur drauf hoffen, dass wir einen Sternentag haben und sie uns unterschätzen.“

OidaFoda: „Europa League ist fix, alles andere ist nur Zugabe, daher kann man da recht relaxed reingehen.“

Turngras: „PSV unterschätzt uns komplett und fängt sich schon in der 1. HZ zwei Gegentore ein, bevor sie kapieren, was überhaupt los ist. In der 2. HZ drückt uns PSV hinten rein, kann aber nur ein Tor aufholen, und muss ein weiteres Gegentor nach Konter über Fuseini hinnehmen. Ergebnis 3:1 Auswärtssieg für Sturm!“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der Sturm-Fans vor dem Auswärtsspiel in Eindhoven.