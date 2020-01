Chicharito wird zum Zlatan-Ersatz, Bayern leihen Odriozola

Die Wintertransferperiode 2020 ist im Gange und wir informieren euch im Zuge unserer Transferupdates wieder regelmäßig über die interessantesten Übertritte auf der nationalen und...

Die Wintertransferperiode 2020 ist im Gange und wir informieren euch im Zuge unserer Transferupdates wieder regelmäßig über die interessantesten Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne.

Nabil Bentaleb

ZM, 25, ALG | FC Schalke 04 – > Newcastle United

Für die Kampfmannschaft des FC Schalke 04 kam Nabil Bentaleb im Herbst zu keinem einzigen Einsatz – auch weil ihn ein Meniskusriss für fast drei Monate außer Gefecht setzte. Einzig in der Regionalligamannschaft der Knappen brachte es Bentaleb auf zwei Einsätze. Der in Lille geborene Algerier wechselt deshalb gegen eine Leihgebühr von einer Million Euro zu Newcastle United, das am Ende der Saison auch eine Kaufoption auf den 35-fachen Teamspieler besitzt. Zuletzt hatten auch der SV Werder Bremen, Crystal Palace, Aston Villa und der FC Everton Interesse an Bentaleb bekundet.

Chicharito

ST, 31, MEX | FC Sevilla – > LA Galaxy

Javier Hernández alias Chicharito wechselt nach fast zehn Jahren den Kontinent: Nachdem er teils äußerst erfolgreiche Engagements bei Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham United und Sevilla abspulte, wechselt der kleine Rekordtorschütze Mexikos in die Major League Soccer. LA Galaxy bezahlte 8,5 Millionen Euro für den 109-fachen Nationalspieler und holt ihn als spielerische Antithese zum soeben nach Mailand gewechselten Zlatan Ibrahimovic. Zuvor hatte LA Galaxy mit Aleksandar Katai und Cristian Pavón bereits zwei weitere Offensivspieler verpflichtet.

Aleksandr Kokorin

ST, 28, RUS | Zenit St.Petersburg – > FC Sochi

Ein knappes Jahr lang verbrachte der einst große Hoffnungsträger der Sbornaja in einem russischen Straflager: Aleksandr Kokorins Karriere startete bei Dinamo Moskau rasant, fand aber auch ein entsprechend jähes zwischenzeitliches Ende, als er und sein Teamkollege Pavel Mamaev nach einer Schlägerei zu Gefängnisstrafen verurteilt wurden. Der Vertrag zwischen Kokorin und Zenit St.Petersburg wurde zwar vorerst weiter erfüllt, aber es gab Probleme bei der Anmeldung des Angreifers bei der Liga. Nun entschied sich Zenit dafür, einen Schlussstrich zu ziehen und verlieh Kokorin zum Tabellenletzten Sochi. Es ist anzunehmen, dass der 28-Jährige, dessen Vertrag in St.Petersburg noch bis 2021 läuft, nach dieser Leihe nicht mehr zurückkehren wird.

Alvaro Odriozola

RV, 24, ESP | Real Madrid – > FC Bayern München

2019 war nicht das Jahr des Alvaro Odriozola: Der spanische Rechtsverteidiger fiel, gerade als er im Begriff war, sich in der Abwehr von Real Madrid zu etablieren, monatelang mit einem Schlüsselbeinbruch aus und gerade als er im Herbst wieder öfter zu Einsätzen kam, fiel er wegen einer roten Karte gegen Mallorca in Ungnade und bekam fortan kaum mehr die Chance auf Einsätze. Nun schlugen die Bayern zu, die auf der Position des Rechtsverteidigers noch für etwas mehr Variabilität im Kader sorgen wollten. Odriozola wechselt leihweise nach München und ist über die gesamte Saison bereits der siebte Neue beim deutschen Rekordmeister.