EL-Vorschau: Gregoritsch in Top-Form vor Rückspiel gegen West Ham

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir euch auch diese Woche eine Vorschau auf zwei spannende Begegnungen bieten. Wir blicken heute nach London und nach...

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir euch auch diese Woche eine Vorschau auf zwei spannende Begegnungen bieten. Wir blicken heute nach London und nach Leverkusen.

West Ham United – SC Freiburg

Donnerstag, 14.03.2024, 18:45 Uhr

Der SC Freiburg geht mit einem 1:0-Vorsprung ins Auswärtsspiel gegen West Ham United. Das Goldtor gegen den Premier-League-Klub erzielte der eingewechselte Michael Gregoritsch in der 81. Minute. Der österreichische Nationalspieler befindet sich aktuell in einer blendenden Verfassung und steuerte in den letzten vier Meisterschaftsspielen zwei Tore und zwei Assists bei, obwohl er zwei Mal, so wie im Hinspiel gegen West Ham United, erst gegen Ende der Partie eingewechselt wurde. Letztes Wochenende hatte er beim 2:1-Sieg gegen den VfL Bochum bei beiden Toren seine Beine im Spiel, traf einmal selbst und legte eines vor, sodass die Chancen vorhanden sind, dass er auch im Rückspiel gegen die Londonder von Beginn an auflaufen darf. In diesem Fall würde er im Freiburger 4-4-2 ganz vorne im Sturm neben Sallai spielen und Lucas Höler würde auf der Bank platznehmen. Gregoritsch bewies immerhin auch, dass er in der Europa League weiß wo das Tor steht. Sein Treffer gegen West Ham United war das fünfte Tor in diesem Bewerb, obwohl er nur knapp 300 Minuten Einsatzzeit im Europacup bekam. Somit erzielte er alle 60 Minuten einen Treffer.

Der Gegner aus London holte aus den letzten drei Meisterschaftsspielen sieben Punkte und beendete damit einen kleinen Negativlauf, da man zuvor drei Niederlagen in Folge kassierte. Die beiden Teams trafen schon in der Gruppenphase aufeinander und hier hatte West Ham zweimal das bessere Ende für sich. Auswärts setzte man sich mit 2:1 durch und zuhause feierte man einen 2:0-Erfolg, der auch heute für den Aufstieg reichen würde. Die Hausheeren müssen nur auf Maxwel Cornet fix verzichten, Emerson ist zudem fraglich. Bei den Gästen aus Deutschland fehlen Kenneth Schmidt, Max Rosenfelder, Noah Weißhaupt und Daniel-Kofi Kyereh fix aus. Eine aus österreichischer Sicht äußerst positive Nachricht ist, dass der österreichische Innenverteidiger Philipp Lienhart nach langer Verletzungspause wieder in den Kader zurückkehrt und auf der Ersatzbank sitzen wird.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen West Ham United und dem SC Freiburg findet ihr bei wettbasis.com

Bayer Leverkusen – Qarabag FK

Donnerstag, 14.03.2024, 21:00 Uhr

Das Hinspiel zwischen dem souveränen Tabellenführer der deutschen Bundesliga und dem aserbaidschanischen Klub Qarabag war keineswegs eine klare Angelegenheit. Der Außenseiter wäre beinahe der erste Klub gewesen, der der Mannschaft von Xabi Alonso eine Niederlage zufügt. Ein Sieg der Hausherren wäre auch gar nicht unverdient gewesen, da Qarabag zwar weniger Ballbesitz hatte, aber die qualitativ besseren Chancen herausspielte, wie auch die xG-Werte von 1.81:1.27 zeigen. Die Hausherren lagen in der Halbzeitpause sogar mit 2:0 vorne, doch Treffer von Wirtz und Schick verhinderten die ganz große Sensation.

Am Wochenende gewann Bayer Leverkusen mit 2:0 gegen den VfL Wolfsburg und liegt damit in der Tabelle weiterhin zehn Punkte vor dem FC Bayern München. Es wäre schon sehr überraschend, wenn Xabi Alonsos Mannschaft diesen Vorsprung noch aus der Hand geben wird. Bei den Hausherren fehlen Victor Boniface, Arthur und Matej Kovar, die Gäste aus Aserbaidschan können auf alle Spieler zurückgreifen. Qarabag ist in der heimischen Liga der überlegene Tabellenführer und weist nach 26 Spieltagen 63 Punkte auf. Der Vorsprung auf Platz 2 beträgt stolze 24 Punkte.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Qarabag findet ihr bei wettfreunde.net