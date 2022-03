LASK-Fans: „Das Ergebnis war noch das Beste“

Der LASK verlor das Europacup-Spiel gegen Slavia Prag klar mit 1:4 und hat damit wohl kaum noch Chancen gegen den starken tschechischen Vertreter das...

Der LASK verlor das Europacup-Spiel gegen Slavia Prag klar mit 1:4 und hat damit wohl kaum noch Chancen gegen den starken tschechischen Vertreter das Rückspiel umzudrehen. Wir wollen uns ansehen was die LASK-Anhänger im Austrian Soccer Board zum Spiel ihrer Mannschaft sagen.

lasso: „Das Slavia in praktisch allen Bereichen mehr in die Waagschale werfen kann dafür reicht ein Blick auf die Kennzahlen. Dennoch muss ich feststellen, dass ich diesen dramatischen Klassenunterschied in dieser Form nicht erwartet hätte. Wennst eine 4:1-Niederlage kassierst und in Wahrheit das Ergebnis noch das Beste an diesem Abend war, brauchst im Grunde nicht mehr viel analysieren. Gegen einen Gegner der Größenordnung von Slavia zu verlieren ist keine Dramatik. Das Wie war aber ohne Frage ernüchternd.“

Chrisu6: „Die Qualität von Slavia war dann doch etwas höher. Mich ärgert vielmehr, dass wir am Ende dann wieder zwei Tor kassieren. Ich werde es nie verstehen, warum man sich nach dem 2:1 so ca. ab Minute 80 nicht einigelt und auf Konter lauert. Lieber brav mitspielen. Ergebnis sieht man eh.“

Laskler_1908: „Wir sind leider endgültig im Mittelmaß angekommen. Geil war’s schon die letzten Jahre. Hoffe, dass wir uns bald wieder stabilisieren können und in der Liga regelmäßig ordentliche Leistungen abliefern und auch punkten. Dann kann man sich tolle Europacup-Abende Schritt für Schritt erneut erarbeiten.“

Traunseelaskler: „Einerseits vercoacht, andererseits auch eine richtig schwache individuelle Vorstellung von jedem Spieler.“

LittleDreamer: „Was sollst groß sagen, wir sind derzeit extrem fehleranfällig, Slavia ist qualitativ derzeit einfach eine Nummer zu groß. Das Ergebnis geht so in Ordnung. Ja mit solchen Schnitzern in der Verteidigung wird man sich auch im unteren Playoff einige Gegentore einfangen, den Teufel an die Wand malen braucht man meiner Meinung nach trotzdem nicht. An unserer derzeitigen Situation hat sich jetzt nicht wirklich viel geändert. Finde es immer noch schade, dass man keinen Mittelstürmer geholt hat. Raguz fällt leider schon wieder aus und unser Ausweichplan scheint zu sein Balic vorne reinzustellen…“

JochenGierlinger: „LASK-DNA gab’s nur die ersten 90 Sekunden. Aufbauen kann man darauf nicht. Einige Spieler zu schwach für diesen Gegner, der Rest außer Form. In einer Woche kommt dann hoffentlich ein anderer Auftritt…“

Laskler_1908: „Man kann jetzt sudern über „charakterlose Mannschaft“ oder „zu wenig Einsatz“, letztendlich sind wir aber einfach nicht besser.“

Urfahraner: „Plan und ideenlos – sagenhaft. Aber Wahnsinn die Geschwindigkeitsdefizite. Abwehr den Namen nicht wert. Stimmung und Stadion top, und das Ergebnis ist nach dieser Partie das beste am ganzen Spiel, und das nach vier Toren. Zweistellig heut möglich gewesen. Das kann noch ein brutales Frühjahr werden.“

GonnaBetter22: „Trotz der Niederlage bin ich dann doch froh, dass man nicht von China aus ferngesteuert wird.“

