Ex-Rapid-Offensivspieler wechselt zum SV Waldhof Mannheim

Der ehemalige Rapid-Flügelspieler Kelvin Arase kehrt nach seiner Leihe beim KV Ostende nicht zum Karlsruher SC zurück. Der 24-Jährige wechselt zum SV Waldhof Mannheim...

Der ehemalige Rapid-Flügelspieler Kelvin Arase kehrt nach seiner Leihe beim KV Ostende nicht zum Karlsruher SC zurück. Der 24-Jährige wechselt zum SV Waldhof Mannheim und wird demnach in der 3. Deutschen Liga auf Torjagd gehen.

Nach 105 Pflichtspielen für den SK Rapid, in denen er 13 Tore und 15 Assists beisteuerte, wechselte das Rapid-Eigengewächs ablösefrei zum Karlsruher SC in die 2. deutsche Bundesliga. Dort schaffte er es allerdings nicht zum Stammspieler und stand die meiste Zeit über nicht im Spielkader. Er kam auf 228 Spielminuten, die sich auf sieben Einsätze verteilten und in denen er einen Assist beisteuerte. Im DFB Pokal kam er auf zwei Einsätze und zwei Torvorlagen.

Der KSC verlieh Arase an den KV Ostende in die Jupiler Pro League, wo der Österreicher ein wenig mehr Spielpraxis erhielt und in zehn Einsätzen einen Treffer und zwei Assists beisteuerte. Der Klub landete allerdings auf dem 16. Tabellenplatz und wird in der kommenden Saison nur in der zweithöchsten Spielklasse vertreten sein.

Nach dem Ende der Leihe wird Arase nun nicht für den KSC auf Torjagd gehen, da er bei Waldhof Mannheim unterschrieb.

📰SV Waldhof Mannheim verpflichtet Kelvin Arase. Kelvin Arase wechselt vom Karlsruher SC zum SV Waldhof Mannheim! Der 24-jährige Außenbahnspieler absolvierte unter anderem 20 Europapokalspiele für den SK Rapid Wien. 🔵⚫#svw07 #wirsindwaldhof pic.twitter.com/mjqDnMivUE — SV Waldhof Mannheim 07 (@svw07) August 11, 2023

Der Klub landete in der vergangenen Saison auf dem siebten Tabellenplatz der 3. Liga und verlor vor wenigen Tagen das Erstrundenspiel gegen die TSV 1860 München mit 0:2. Von Arase erwarten sich die Verantwortlichen nun mehr Dynamik im Offensivspiel und gefährliche Dribblings. Arase selbst sagt, dass er sich bewusst für diesen Schritt entschieden hat, da er bemerkte, dass sich die Verantwortlichen sehr um ihn bemühen. Nach einer schwierigen Saison will der Österreicher nun Stammspieler sein und sich mit guten Leistungen für höhere Aufgaben empfehlen.