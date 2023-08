Rapid-Fans: „Sind mit dem 0:0 noch gut bedient“

Nach den starken Auftritten in der Meisterschaft gegen den LASK und den SCR Altach kam der SK Rapid gestern gegen Debrecen nicht über ein...

Nach den starken Auftritten in der Meisterschaft gegen den LASK und den SCR Altach kam der SK Rapid gestern gegen Debrecen nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus, womit für das Rückspiel alles offen ist. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

pironi: „Eine äußerst schwache Darbietung unserer Elf. Da habe ich mir schon etwas anderes erwartet, vor allem nach den Matches gegen LASK und Altach. Immerhin ist alles noch offen.“

mrneub: „Leider ein sehr schlechtes spiel mit Vibes der letzten Saison. Zeigt erneut die Schwächen auf. Kein zentraler/defensiver Mittelfeldspieler und keine Alternativen auf der Bank. Sowie einen Trainer, der in diese Bank kein Vertrauen hat und keinen Plan B hat.“

Lichtgestalt: „Gar nicht mal so gut – und am Ende mit dem remis gut bedient. Selbst wenn wir in Debrecen aufsteigen sollten sehen wir eine Gruppe heuer maximal auf Sky.“

Fox Mulder: „Mund abputzen, Taktik analysieren und üben, üben, üben. Das war heute sehr wenig.“

RapidWien07: „Der Gegner war deutlich besser auf uns eingestellt als umgekehrt! Barisic hat es wieder einmal nicht geschafft Ingame etwas zu ändern. Wir wirkten sehr müde.“

Dansch10: „Das Beste am Spiel ist, dass es endlich aus ist und dass die Ungarn zwei Mal Pech mit der Stange hatten. Abgesehen vom Gegner im Playoff hätte man so ohnehin absolut gar nichts in einer Gruppenphase verloren.“

Hütteldorfer94: „Im Hinspiel hätte man sich eigentlich eine bessere Ausgangslage schaffen müssen. Aber mit dem 0:0 sind wir noch gut bedient. Fürs Rückspiel bleibt alles offen.“

Adversus: „Diese Ungenauigkeiten waren ein Wahnsinn und bei den Stangenschüssen war dafür das Glück da. Aber insgesamt sehr ernüchternd das Ergebnis.“

b3n0$: „Mit jedem Wechsel sind wir stetig schlechter geworden, bis am Ende gar nichts mehr ging und der Schlusspfiff einer Erlösung gleichkam. So braucht man gar nicht erst an Fiorentina denken.“

bfmv19: „War klar, dass es so kommen muss, nach den Höhenflug der ersten zwei Spiele, gehört einfach zur Entwicklung dazu, und ich hoffe Grgic wird uns hier etwas besser machen im zentralen Mittelfeld. Möchte heute gar keinen irgendwie schlecht oder gut hervorheben, die Mannschaft war heute einfach nicht gut genug, man hatte das Gefühl, da ist die Luft draußen.“

synetic: „Enttäuschend – dachte echt, dass die letzten Spiele doch ein wenig was mit den Burschen gemacht haben. Aber, alte Muster.“

Waldi_SCR: „Man sieht halt echt wieder mal, wie schwer wir uns noch immer gegen einen tiefstehenden, verteidigenden Gegner tun. Da ist einfach keine zündende Idee da um durchzubrechen.“

finn: „Hat ja nicht lange gedauert, bis die Nörgler wieder aus den Löchern kriechen. Bitte seid‘s einfach leise, es war doch klar, dass es Rückschläge geben wird! Es ist nicht immer alles gleich gut und alles gleich schlecht. In der Breite fehlt leider die Qualität, wenn es die erste Elf nicht richten kann, wird‘s eng, das wussten wir aber auch.“

ContractChiller: „War nicht gut, aber keine Katastrophenvorstellung. Die letzten 10 Minuten wars dann aber wirklich schwer anzusehen. Aber ich denke es hat ohnehin keiner geglaubt das war diesen Leistungssprung der letzten beiden Spiele ständig wiederholen werden. Hat halt leider ein wenig den Nachgeschmack der Vorsaison.“

rabbitmountain: „Ich bin heute voller Euphorie ins Stadion gekommen. Aber die Partie hat mich emotional leider wieder in die letzte Saison zurückgeworfen. Das war eine äußerst biedere Vorstellung und hatte mit unseren Auftritten gegen LASK und Altach kaum was zu tun.“

