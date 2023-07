Offiziell: Christoph Freund wird Bayern-Sportdirektor!

Der 46-jährige Salzburger wechselt nach Ende der Transferzeit zum FC Bayern.

Nach 17 Jahren endet die Ära von Sportdirektor Christoph Freund bei den Roten Bullen! Der 46-jährige Salzburger wechselt nach Ende der laufenden Transferzeit zum FC Bayern München.

Der Wunsch von Christoph Freund, diese neue Aufgabe zu übernehmen, sowie die positiven Gespräche zwischen FC Red Bull Salzburg-Geschäftsführer Stephan Reiter und den Verantwortlichen des FC Bayern haben dazu geführt, dass der – ursprünglich bis 2026 laufende – Vertrag mit dem Sportdirektor vorzeitig zum 31. August 2023 aufgelöst wird.

Geschäftsführer Stephan Reiter:

„Nach so vielen erfolgreichen gemeinsamen Jahren wollen wir Christoph die Chance auf seinen nächsten Karriereschritt ermöglichen. Wir sind stolz darauf und sehen es auch als eine Bestätigung für die Arbeit, die im gesamten Klub geleistet wird. Jetzt freue ich mich auf die letzten Wochen, in denen wir zusammen den Kader für die kommende Saison finalisieren werden. Da uns dieser Wechsel nicht ganz unvorbereitet trifft, konnten wir uns schon Gedanken über die mögliche Nachfolge von Christoph machen und werden zeitnah darüber informieren.“

Sportdirektor Christoph Freund:

„Nach überragenden 17 Jahren bei diesem für mich so besonderen Klub habe ich mich nun entschieden, eine neue große Herausforderung anzunehmen und als Sportdirektor zum FC Bayern München zu wechseln. Die unzähligen schönen und emotionalen Momente sowie die so erfolgreiche gemeinsame Zeit werden mir immer in Erinnerung bleiben. Die Erfahrungen, die ich dabei machen konnte, werden mir bei meiner neuen Aufgabe helfen. Jetzt gilt es, die nächsten sechs Wochen gemeinsam mit Stephan und unserem tollen Team zu nutzen, um die letzten Details der Kaderplanung für die neue Saison abzuschließen und wieder eine starke Truppe für den FC Red Bull Salzburg aufzustellen.“