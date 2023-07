Tränenreicher Abschied aus Istanbul: Hoffenheim stellt Ex-Rapidler Szalai vor

Der Ex-Rapidler Attila Szalai wechselt von Fenerbahce zur TSG Hoffenheim. Seit gestern ist der Transfer, der die Hoffenheimer 12,3 Millionen Euro Ablöse kostete, offiziell....

Der Ex-Rapidler Attila Szalai wechselt von Fenerbahce zur TSG Hoffenheim. Seit gestern ist der Transfer, der die Hoffenheimer 12,3 Millionen Euro Ablöse kostete, offiziell.

Der Abschied aus Istanbul war für den 35-fachen ungarischen Nationalspieler ein emotionaler und tränenreicher. Szalai hatte 2 ½ Jahre für den türkischen Großklub gespielt und in 117 Spielen sieben Tore und vier Assists beigesteuert.

In einem Video verabschiedete sich der Ungar von den Fenerbahce-Fans:

Auch die TSG Hoffenheim bat Szalai bereits vor die Kamera. In seinem ersten Interview als Kicker der deutschen Bundesliga beschreibt Szalai, was seine Ziele sind. In Hoffenheim unterschrieb er einen Vierjahresvertrag und wird unter anderem Teamkollege des österreichischen Nationalspielers Florian Grillitsch.

Szalai spielte im Nachwuchs 5 ½ Jahre für den SK Rapid, kam in der Kampfmannschaft aber nur zu einem Einsatz, ehe er im Sommer 2017 zum ungarischen Klub Mezökövesd wechselte. Durch den Transfer des 25-Jährigen hat Rapid Anspruch auf knapp 300.000 Euro Solidaritätsbeitrag.