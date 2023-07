Möglicher Grüll-Ersatz: Portugiese André Vidigal wechselt nach England

Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass mehrere europäische Klubs – unter anderem der SK Rapid – Interesse an einer Verpflichtung des portugiesischen Linksaußen André Vidigal hatten. Nun wechselte der 24-Jährige in die zweite englische Liga und unterschrieb bei Stoke City.

Bei Rapid wäre der inverse Winger vom CS Maritimo, der in der abgelaufenen Saison aus der portugiesischen Primeira Liga abstieg, wohl als möglicher Ersatz für Marco Grüll angedacht gewesen – für den Fall, dass der Salzburger die Hütteldorfer noch verlassen würde. Vidigal galt aber stets nur als ein Kandidat von mehreren.

Neben Rapid sollen auch Klubs wie Hajduk Split, Qarabag Agdam, Vitoria Guimaraes, Famalicao oder Standard Lüttich Interesse am feinen Dribbler gehabt haben. Das Rennen machte nun aber der Vorjahressechzehnte der englischen Championship: Stoke City bezahlt 500.000 Euro Ablöse für Vidigal und bindet ihn für drei Jahre an den Klub.

Mit dem offensiven Mittelfeldspieler Giorgi Chakvetadze wechselte bereits ein vorheriger Rapid-Wunschspieler nach England. Der Georgier schloss sich leihweise dem Watford FC an. Rapid verstärkte sich für die Zehnerposition stattdessen mit Matthias Seidl von Blau-Weiß Linz. Bei den Grün-Weißen ist die Position des Linksaußen nur dann nachzubesetzen, wenn Grüll den Klub verlassen sollte, wonach es akut nicht aussieht.

The Potters have signed former Portugal youth international forward Andre Vidigal.

The 24-year-old joins City from Maritimo on a three-year contract.

Welcome to the Potteries, Andre 🇵🇹

— Stoke City FC (@stokecity) July 24, 2023