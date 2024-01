Echeverri, Vermeeren, Bahoya: Neue Klubs für Megatalente

Die Winter-Transferzeit 2024 ist im Gange und wir liefern euch regelmäßig Updates für die interessantesten Transfers aus dem In- und Ausland – jeweils in...

Die Winter-Transferzeit 2024 ist im Gange und wir liefern euch regelmäßig Updates für die interessantesten Transfers aus dem In- und Ausland – jeweils in Form eines handlichen Viererpakets. Diese Übertritte wurden in den letzten Stunden und Tagen offiziell gemacht!

Christian Noboa

ZM, 38, ECU | FK Sochi – > CS Emelec

Unglaubliche 16 ½ Jahre spielte der ecuadorianische Mittelfeldspieler Christian Noboa in Russland. Seine lange Zeit im Land wurde nur durch ein halbes Jahr bei PAOK Saloniki zwischenzeitlich unterbrochen – sonst spielte er für Dynamo Moskau, Zenit St. Petersburg, Rostov, gleich zweimal für Rubin Kazan und zuletzt in Sochi. Noboa wurde im Alter von 21 Jahren direkt von seinem Heimatklub Emelec nach Kazan transferiert – und zu Emelec kehrt der mittlerweile 38-Jährige nun auch wieder zurück, nachdem er in Russlands höchster Spielklasse 366 Partien absolvierte. Das sind auch gute Nachrichten für ÖFB-Legionär Aleksandar Jukic, der damit bei Sochi künftig einen harten Konkurrenten weniger vor der Brust hat.

Jean-Matteo Bahoya

LA, 18, FRA/CMR | Angers SCO – > Eintracht Frankfurt

Die Eintracht verpflichtet einen vielversprechenden, französischen U19-Nationalspieler von Angers: Die Dienste des 18-jährigen Jean-Matteo Bahoya sind den Frankfurtern eine Ablöse von acht Millionen Euro wert. Der pfeilschnelle Linksaußen unterschrieb beim Bundesligisten einen Vertrag bis Sommer 2029. Für Angers hatte Bahoya in 32 Spielen fünf Tore und zwei Assists erzielt. Zuletzt sollen auch mehrere andere Klubs im In- und Ausland am jungen Franzosen mit kamerunischen Wurzeln dran gewesen sein.

Claudio Echeverri

OM, 18, ARG | River Plate – > Manchester City

Eines der größten Talente des argentinischen Fußballs unterschreibt bis Sommer 2018 bei Manchester City: River-Plate-Spielmacher Claudio Echeverri ist aktueller Kapitän der U17-Nationalmannschaft Argentiniens und rutschte gerade erst in die Kampfmannschaft von River Plate, für die er bisher sechs Partien absolvierte. Dennoch ließ sich City den Transfer einiges kosten, bezahlte sofort 14 Millionen Euro für Echeverris Dienste, könnte anhand von Boni aber noch um weitere acht Millionen erleichtert werden. Die Citizens verleihen den offensiven Mittelfeldspieler sofort für ein Jahr an River Plate zurück, damit er in seiner Heimat Spielpraxis sammeln kann. Damit setzte sich der englische Meister unter anderem gegen Real Madrid durch, das Echeverri ebenfalls auf seiner Liste hatte.

Arthur Vermeeren

ZM, 18, BEL | Royal Antwerpen – > Atlético Madrid

Das umsichtige belgische Mittelfeldtalent Arthur Vermeeren entscheidet sich gegen zahlreiche internationale Top-Klubs und für einen Wechsel zu Atlético Madrid. Die Spanier binden den erst 18-jährigen, zweifachen belgischen Nationalspieler bis Sommer 2030 und bezahlen 18 Millionen Euro Ablöse an Antwerpen. Damit stach Atléti unter anderem Liverpool, Manchester United und Tottenham aus, die ebenfalls Interesse am 180cm großen Achter gehabt hatten. Für Antwerpen debütierte Vermeeren bereits im Alter von 16 Jahren und bestritt unterm Strich 66 Spiele für den Klub, mit dem er in der laufenden Saison auch Champions-League-Erfahrung sammeln konnte. Vermeeren gilt als Teil einer neuen, goldenen Generation des belgischen Fußballs und eines von Europas größten Talenten fürs zentrale Mittelfeld.