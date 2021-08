Lukakus 100-Millionen-Rückkehr zu den Blues, Leicester holt Vestergaard

Die Sommertransferzeit ist in vollem Gange und es gibt bereits zahlreiche, fixe Übertritte für die neue Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen...

Die Sommertransferzeit ist in vollem Gange und es gibt bereits zahlreiche, fixe Übertritte für die neue Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen Fußballbühne regelmäßig und kompakt für euch zusammen.

Romelu Lukaku

ST, 28, BEL | Inter Mailand – > Chelsea FC

Nach acht Saisonen lehrt Romelu Lukaku zu seinem zweiten Anlauf zum Chelsea FC zurück. Lukaku war als 19-Jähriger von Anderlecht zu Chelsea gewechselt, kostete die Blues damals 15 Millionen Euro. Aufgrund der großen Konkurrenz kam er aber kaum auf Einsätze und wurde zweimal verliehen. Sowohl bei West Bromwich Albion, als auch beim Everton FC funktionierte der belgische Starstürmer gut und wurde schließlich fix von den Toffees verpflichtet. Nach vier Jahren bei Everton ging’s weiter zu Manchester United und zwei Jahre später zu Inter Mailand, mit denen er nun Meister wurde und mit seinen 24 Saisontoren großen Anteil am Titel hatte. Der 98-fache Nationalspieler erzielte in der englischen Premier League bisher 113 Tore und 42 Assists und genau dort soll er nun bei Chelsea anknüpfen. Die Londoner bezahlten 100 Millionen Euro Ablöse an den finanziell schwer angeschlagenen Klub aus Mailand und statteten Lukaku mit einem Vertrag bis 2026 aus. Zuletzt waren auch die spanischen Großklubs und Manchester City an einer Verpflichtung des bulligen Angreifers interessiert. Chelsea lehnte sich allerdings weiter aus dem Fenster und bekam so den Zuschlag.

Gaetano Oristanio

OM, 18, ITA | Inter Mailand – > FC Volendam

Weiters gibt Inter Mailand eines seiner größten Nachwuchstalente ab: Der 18-jährige Gaetano Oristanio, den wir bereits in unserer Serie über die größten Talente der Welt vorstellten, wechselt leihweise ins niederländische Volendam, um mehr Spielpraxis zu erhalten. Der Spielmacher kickte bisher nur im Nachwuchs von Inter und hat vorerst keine Chance auf Kampfmannschaftseinsätze. Für den niederländischen Zweitligisten debütierte er gestern für 23 Minuten gegen ADO Den Haag.

Jannik Vestergaard

IV, 29, DEN | Southampton – > Leicester City

Seit drei Jahren spielt der dänische Teamverteidiger Jannik Vestergaard in der englischen Premier League bei Southampton. Nun wechselt der 199cm große Innenverteidiger ligaintern von den Saints zu Leicester City. Der englische Top-Klub bezahlte 17,6 Millionen Euro Ablöse und stattet Vestergaard mit einem Dreijahresvertrag aus. Zuletzt bekundete auch Tottenham Interesse am 29-fachen Teamspieler. Bei Leicester ist der 29-Jährige der vierte Neuzugang nach Ryan Bertrand, der ebenfalls aus Southampton kam, Lilles Boubakary Soumaré und Salzburgs Patson Daka.

Joe Willock

ZM, 21, ENG | Arsenal FC – > Newcastle United

Im vergangenen Herbst spielte Joe Willock noch für den Arsenal FC, unter anderem auch einige Minuten gegen Rapid. Im Winter wurde der 21-jährige Mittelfeldspieler an Newcastle United verliehen, wo er zum Saisonende in sieben aufeinanderfolgenden Spielen traf und insgesamt acht Premier-League-Treffer erzielte. Willock kehrte danach zu den Gunners zurück, aber Newcastle bastelte an einer fixen Rückkehr des Achters. Dieses Unterfangen gelang nun: Willock kostet Newcastle fast 30 Millionen Euro und unterschrieb einen Vertrag über sechs Jahre.