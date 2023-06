Premier League: Die Expected-Points-Tabelle 2022/23

Während der Sommerpause wollen wir auf einige interessante Statistiken blicken und euch die Wartezeit auf die nächste Saison verkürzen. Wir wollen euch die Expected-Points-Tabellen...

Während der Sommerpause wollen wir auf einige interessante Statistiken blicken und euch die Wartezeit auf die nächste Saison verkürzen. Wir wollen euch die Expected-Points-Tabellen in den Top-Ligen präsentieren und blicken heute auf die Premier League. Alle Grafiken stammen von Wyscout S.p.a. und lassen sich per Klick vergrößern.

Wir stellten bereits in der Vergangenheit das Expected Points Modell (xP) vor: „Die Expected Points ermitteln die Anzahl der Punkte, die eine Mannschaft aus einem Spiel hätte holen „müssen“, basierend auf den Torchancen, also den Expected Goals, die sie in diesem Spiel kreierte bzw. hinnehmen musste. Im Wesentlichen erhält jedes Team zwischen 0 und 3 Expected Points, je nachdem, wie einseitig das Spiel aus Sicht der Expected Goals war.“

Die xP-Tabelle sollte nicht unbedingt als eine Art „wahre Tabelle“ betrachtet werden, da auch das xG-Modell nicht die gesamte „Wahrheit“ abbilden kann und will. Was aber nach einer gesamten Saison durchaus zu erkennen ist, ist eine Tendenz. Welche Mannschaft lief in Bezug auf die herausgespielten Chancen deutlich unter oder über ihren Möglichkeiten?

Die xP-Tabelle lässt sich per Klick vergrößern

Wie zuvor in der deutschen Bundesliga vergrößert sich durch das Expected-Points-Modell der Abstand vom Meister zum Vizemeister. Die Citizens liefen zwar auch sieben Punkte über der Erwartung, doch Vizemeister Arsenal lief im xP-Modell gleich um 13.5 Punkte besser. In der xP-Tabelle landen die Gunners dennoch auf dem zweiten Tabellenplatz, knapp vor Newcastle United und dem Liverpool FC, die beide vor Manchester United liegen. Brighton, das wieder einmal eine sehr starke Saison spielte, lief sogar unter Erwartung und liegt in diesem Modell ebenfalls klar vor Manchester United, das Glück hat, sich für die Champions League qualifiziert zu haben.

Der Chelsea FC, der nach den bombastischen Einkaufstouren letzten Sommer und Winter nur auf Platz 11 landete, hatte hingegen etwas Pech und lief neun Punkte unter der Erwartung. Neben West Ham United müssen sich insbesondere die Fans von Leicester City und Leeds United ärgern, die im xP-Modell auf den Nichtabstiegsplätzen landeten. Wolverhampton und Bournemouth hingegen wären auf die Abstiegsränge heruntergerutscht.