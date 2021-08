Rapid-Fans vor Zorya: „Zu Hause sind wir stark genug, um zu siegen“

Rapid trifft heute Abend auf Zorya Luhansk aus der Ukraine. Für das Heimspiel sind die Fans der Grün-Weißen optimistisch. Wir haben deren Meinungen im...

Rapid trifft heute Abend auf Zorya Luhansk aus der Ukraine. Für das Heimspiel sind die Fans der Grün-Weißen optimistisch. Wir haben deren Meinungen im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

schleicha: „Einschätzen kann ich den Gegner ehrlich gesagt überhaupt nicht, und traue mir da auch keine echten Prognosen zu. Basierend darauf, dass wir uns gegen Mannschaften aus dem Osten aber meist gut präsentierten auch wenn diese klar über uns zu stellen waren (Shakthar, D. Kiev, Lok, Spartak) hoffe ich aber schon, dass wir da mithalten können und mit einem Heimsieg vorlegen können. Unmöglich sollte es nicht sein.“

Starostyak: „Wir sind im Europacup zu Hause stark, meist konzentriert, und die Fans, egal wie viele da sind, werden die entsprechende Atmosphäre kreieren. Ich bin mal optimistisch und tippe auf ein 2-0 vor 13.000 Zuschauern.“

TomTom90: „Rotieren und frische Kräfte bringen, ob EL oder Conference League ist dann auch schon wurscht, die Meisterschaft muss jetzt oberste Priorität sein nach 2 Niederlagen in 4 Spielen.“

schleicha: „Ich sehe das völlig konträr. Es muss selbstverständlich werden, IMMER Vollgas zu geben. Egal in welchem Spiel. Egal bei welchem Spielstand. Wer fit ist, hat zu spielen und zu kämpfen. Wer nimmer mag, soll es dem Zoki sagen und sich über die Häuser hauen. Gleichzeitig hoffe ich, dass mit Stojkovic und Ljubicic wieder ein Eutzerl mehr Spielkultur einkehrt.“

b3n0$: „Bei allen unseren negativen Schlagzeilen in den letzten Wochen sollten wir trotzdem nicht vergessen, dass Luhansk keine Übermannschaft ist. Die hinken in ihrer Liga genauso hinterher wie wir. Für uns geht es aktuell angesichts unserer Personal- und Leistungsmisere in Wahrheit nur um das Erreichen der Europa League, danach müssen wir uns wieder darauf konzentrieren, uns wieder aufzurichten und am Transfermarkt zuzuschlagen. Zusehertechnisch wird es unser schwächstbesuchtes EL-Playoff-Spiel werden, aber das wundert auch nicht.“

Schwemmlandla3: „Man kann nun hoffentlich endlich wiedermal so aufstellen wie zuhause gegen Sparta (+ etwaiger Optionen). Da ist schon deutliche Entspannung durch die Rückkehr von Stojkovic, Petrovic und Ljubicic. Das wird uns enorm gut tun in den nächsten Spielen.“

Mars92: „Ich bin für Donnerstag auch sehr optimistisch und glaube an den Heimsieg. Wäre nicht das erste Mal, dass wir in der Liga nicht die Ergebnisse bringen, aber im Europacup schon. Zudem ist Luhansk sicher auch keine Übermannschaft. die sind in der ukrainischen Liga derzeit auch nur 9. und ebenfalls nicht ideal in deren Meisterschaft gestartet.“

buffalo66: „Ich gehe von einem Sieg aus. Wir werden unser tolles Europacup-Gesicht zeigen und der Gegner wird uns nicht so gut kennen wie uns die Ligakonkurrenten kennen. Von daher denke ich, es wird ein positives Ergebnis. Auf die Grünen!“

flanders: „Wohl eine 50:50 Partie, auch wenn man vom Gegner davor noch nie was gehört hat. Platz 3 in der ukrainischen Liga wird man nicht einfach so.“

Schwemmlandla3: „Mal sehen, bin sehr entspannt bzgl. Donnerstag, weil es mir im Grunde egal ist in welche Gruppenphase wir landen. Bzgl. positiver Energie wär aber natürlich ein Erfolg schon sehr wichtig. [..] Bin auch guter Dinge ob der zur Verfügung stehenden Spieler.“

Indurus: „Ich hoffe doch sehr dass sich dieser hier verbreitete Parasit „mir ist egal welche Gruppenphase es wird“ nicht auch in der Mannschaft eingenistet hat. Ich will verdammt nochmal in die Europa League und nicht in den ‚UI-Cup’!“

schleicha: „Ich sehe es im Übrigen so, dass wir Mannschaften in der Europa League durchaus zu Hause in Bedrängnis bringen können. Und selbst wenn nicht – lieber verliere ich gegen Betis, Leicester und Napoli in der Europa League, als gegen Zalgiris, Maccabi Tel Aviv und Basel in der Conference League. Und dass wir auch in der Conference League nicht allzu viel reißen, sehe ich nicht gerade als unmöglich. Im Gegenteil, wird die Erwartungshaltung da sicherlich zur großen Bürde. Man darf nicht vergessen, dass wir – Stand jetzt – einen erneut schwächeren Kader als letztes Jahr haben und das war schon sehr, sehr dürftig und mit einigem Glück, dass man u.a. Dundalk (!) gerade noch irgendwie schlug. Von Gent, Molde, etc. gar nicht zu sprechen. Von daher -> Zorya schlagen, in die Europa League einziehen. Und als unterschätzter Underdog traue ich uns zu Hause durchaus auch Überraschungen zu. Der Druck und die Erwartungshaltung in der Conference League gewinnen zu müssen wäre glaube ich nicht gut.“

