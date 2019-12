Salzburg-Fans: „Frankfurt ist ein absolutes Traumlos“

RB Salzburg trifft im Frühjahr im Rahmen des Eruopa-League-Sechzehntelfinalspiels auf die Frankfurter Eintracht, wo Ex-Trainer Adi Hütter das Zepter schwingt und wo mit Martin...

RB Salzburg trifft im Frühjahr im Rahmen des Eruopa-League-Sechzehntelfinalspiels auf die Frankfurter Eintracht, wo Ex-Trainer Adi Hütter das Zepter schwingt und wo mit Martin Hinteregger ein weiterer ehemaliger Salzburger in der Abwehrreihe agiert. Was sagen die Salzburg-Anhänger zu diesem Los und wie schätzen sie die Chancen ein? Wir haben uns im Austrian Soccer Board für euch umgehört!

Torment: „Zach….. Das ist ein schwerer unangenehmer Gegner, noch dazu einer mit sehr emotionalen Rahmenbedingungen! Hinti, Adi – und eine gewisse Vergangenheit, aber das macht es dann halt auch wieder so spannend!“

feulix: „Absolutes Traumlos, das wird eine schöne Auswärtsreise. Und das Rückspiel wird sicher auch ausverkauft sein. Nach Mane und Keita kommen jetzt auch Hinteregger und Hütter zurück nach Salzburg.“

Deathwing: „Na ja, vor der Auslosung hätte ich mir Sporting Lissabon gewünscht, alleine um gewisse Erinnerungen zu wecken, bzw. beim Gegner ein negatives Déjà-vu herauf zu beschwören. Daher ist die Eintracht wohl das zweitbeste Los in der Hinsicht.“

mrbonheur: „Ein deutscher Verein mit realistischen Aufstiegschancen ist ein Traumlos, ganz objektiv gesehen. Bei Cluj, Ludogorets und Co wäre das Stadion halbleer gewesen. Jetzt wird es ein geiles Spiel mit einem Mini-Hauch CL.“

aXXit: „2018 ist vorbei. Heuer sind die in der Liga überhaupt nicht auf Schiene und ich bin mir sicher, dass sie uns liegen, weil sie eine Spielweise haben, gegen die wir meist gut aussehen. Plus kurze Reise, plus ausverkauftes Haus, plus Österreich-Deutschland-Duell. Ich freu mich.“

Bourbon: „Daka neben Hwang, dahinten Oku oder Koita, und die Lichter gehen in Frankfurt aus.“

flocki88: „Ich finde, rein vom Prestige her, das geilste Los. Und vor allem ein Gegner, bei dem unsere Jungs wieder 100% geben müssen und es sicher spannend zugehen wird. Lieber spiele ich da gegen einen namhaften Gegner wie die Eintracht, als gegen einen vermeintlich leichteren (aber auch unattraktiveren) Gegner wie z.b. Gent oder so. Das passt schon so!“

Groovy666: „Das Los Frankfurt sehe ich schon als sehr gutes – in dem Duell ist definitiv Feuer drin. Hätte sportlich unattraktiver bei mindestens gleichbleibender Schwierigkeit werden können, zudem gibt es ein Wiedersehen mit zwei Altbekannten.“

TheSoccerExpert: „Schweres Los. Bis Februar ist noch lang und bis dorthin kann sich Frankfurt durchaus wieder stabilisieren und mit den erwarteten Abgängen und dem Spielstil des Trainers (viele Tore und hinten offen geht in der Gruppe oft, im KO fast nie) kann man da auch gleich rausfliegen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der Salzburger zu Eintracht Frankfurt!