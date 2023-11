Sturm-Fans: „Gut verkaufen und Selbstvertrauen mitnehmen“

Der SK Sturm Graz zeigte in der Europa-League-Gruppenphase starke Leistungen und holte aus den ersten drei Spielen vier Punkte. Zuletzt erspielte man zuhause ein...

Der SK Sturm Graz zeigte in der Europa-League-Gruppenphase starke Leistungen und holte aus den ersten drei Spielen vier Punkte. Zuletzt erspielte man zuhause ein starkes 2:2-Unentschieden gegen Atalanta Bergamo und hofft nun im Rückspiel beim Serie-A-Klub ebenfalls überraschen zu können. Wir wollen uns ansehen was sich die Sturm-Fans von ihrer Mannschaft erwarten. Alle Kommentare stammen wie immer aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

steinzeit: „Man glaubt es ja kaum, Sturm spielt auch noch Fußball! Und noch dazu ein Megamatch in Bergamo, wo letztendlich schon eine kleine Vorentscheidung über den weiteren europäischen Weg fällt. Vom Gruppensieger bis zum Endspiel gegen die Polen, alles noch möglich und das Schönste, auch machbar. Wie verrückt und ungerecht Fußball sein kann, erleben wir pro Saison mehrfach, dass nicht immer der eindeutig Bessere auch zwingend als Sieger vom Platz gehen muss, genau darin sehe ich unsere große Chance. Ein unbezwingbarer Scherpen („der Tiger von Bergamo“), ein unhaltbarer Prass (Milan, Roma und Inter beginnen sich zu überbieten) und ein netzender Szymon (ohne Italienumweg direkt nach England) sind durchaus in der Lage eine Fortsetzung unserer „Italienerfolge“ zu ermöglichen. Erwarten darf man sich nichts, aber erhoffen doch schon einiges!“

Schwoaza Kärntner: „Atalanta hat Empoli 3:0 besiegt und trotz Heimniederlage gegen Inter recht gut mitgespielt. Halt unterm Strich ein ganz anderes Level. Wichtig wird es sein, dass wir uns gut verkaufen und Selbstvertrauen aus der Partie mitnehmen. Eine Leistung wie gegen den LASK und wir gehen in Bergamo unter.“

Vöslauer: „Heute ist es aufgelegt, dass wir unsere Sünden abbüßen müssen. Tag der großen Beichte. Die dritte Niederlage aus den letzten 4 Spielen, die folgend große Jammerei, dass wir die Europa League doch (noch) nicht gewinnen, eh nur das kleine Sturm sind und das alles garniert mit paar Flüchen in Richtung des französischen Schiedsrichters. Die Italiener werden sicher auf das Tempo drücken und heute den entscheidenden Schritt zum Aufstieg machen wollen. Ich orte bei denen auch die benötigte Mentalität. Das wird gegen so viel Qualität verdammt schwer für uns dort zu überleben. Wir müssen sowieso 100% performen, aber heut wird wohl der Gegner in erster Linie hauptentscheidend sein, wohin die Reise geht. Das heißt: 3 Kerzen anzünden und versuchen so lange wie möglich zu überleben (0:0) um dann als angeschlagener Boxer in den Seilen aus dem Nichts die 3 Punkte aus Bergamo zu entführen.“

Juran: „Ich bin wirklich neugierig was gegen Atalanta rausschaut. Von einer hohen Niederlage bis hin zu einem Auswärtssieg ist quasi alles möglich. Hoffe das Kiti wieder spielen kann, der fehlte uns schon richtig zuletzt. Wird auf jeden Fall spannend.“

GRUABN: „Nachdem wir uns derzeit offensiv schwertun und einige körperlich etwas leer wirken, erwarte ich heute gar nix, aber hoffe natürlich.“

lovehateheRo: „Es wäre schön, wenn wir in so einem Spiel einmal von Anfang an mit der Einstellung reingehen, dass wir nichts zu verlieren haben (haben wir ja auch nicht auswärts gegen Atalanta), und nicht erst wenn wir in Rückstand und zu zehnt sind.“

Vuibrett: „Die Partie kannst meiner Meinung nach nur verlieren, daher bitte alle auch nur ein wenig angeschlagenen Spieler schonen. Die Partie am Sonntag ist weitaus wichtiger.“

Chr1s: „Finde diese Partie wesentlich wichtiger als jene am Sonntag dank der Punkteteilung. Aber klar. Angeschlagene Spieler brauchst gegen Atalanta sowieso nicht aufstellen.“

Vuibrett: „Wichtig sind die Partien gegen Raków und Sporting. Atalanta sind Bonus-Punkte.“

Vöslauer: „Rakow wird das Schlüsselspiel, da wird richtig Druck im Kessel in Liebenau sein. Und ich glaub wir schreiben da dann auch Vereinshistorie und fixieren die zweite internationale Überwinterung der Vereinsgeschichte. Aber es hat natürlich auch Potential für einen epischen Bauchfleck. However: International erwarte ich, dass wir immer 100% rausballern, ohne Rücksicht auf Verluste.“

necki1983: „Wir gewinnen das überraschend, sagt mein Gefühl, weiß nicht warum. Wird ein sensationeller 2:0-Auswärtssieg und dann ist für die kommenden Spiele auch das Momentum wieder zurück.“

schwoaza_burgenländer: „Kann dieses Spiel überhaupt nicht einschätzen. Hab gegen den LASK vor dem Spiel ein schlechtes Gefühl gehabt und wäre mit einem Punkt absolut zufrieden gewesen. Gegen Atalanta darfst dir einfach nix scheißen, zu verlieren hat man auswärts ohnehin nix.“

Masudi: „Ohne Kiteishvili geht gar nichts. Wird eine klare Angelegenheit für die Italiener. 4:0.“

papomilano: „Die Serie-A-Partie am Samstag hat ganz gut gezeigt, dass man gegen sie extrem konzentriert zu Werke gehen muss. Sie bringen schon einiges mit: Phasenweise hohes Anlaufen und eine extreme Physis sind schon etwas, was man in der Bundesliga nicht allzu oft hat. Vorne haben sie mit Lookman auch einen Top-Mann. Vor allem muss man vorne selbst eiskalt agieren, denn viele Chancen wird man nicht bekommen. Wird definitiv eine ganz andere Partie als in Graz.“

