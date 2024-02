Ex-Austrianer Ohio wechselt nach England, Forsberg verlässt RB Leipzig

Die Winter-Transferzeit 2024 ist in Österreich noch im Gange, in den Top-Ligen aber bereits beendet. Wir liefern euch regelmäßig Updates für die interessantesten Transfers...

Die Winter-Transferzeit 2024 ist in Österreich noch im Gange, in den Top-Ligen aber bereits beendet. Wir liefern euch regelmäßig Updates für die interessantesten Transfers aus dem In- und Ausland – jeweils in Form eines handlichen Viererpakets. Diese Übertritte wurden in den letzten Stunden und Tagen offiziell gemacht!

Emil Forsberg

OM, 32, SWE | RB Leipzig – > New York Red Bulls

Nach neun Jahren in Leipzig verlässt Emil Forsberg Deutschland und wechselt in die USA. Der 86-fache schwedische Teamspieler war lange Zeit ein Aushängeschild von RB und für die Sachsen insgesamt 325 Spiele, in denen er 71 Tore und 68 Assists erzielte. Um kolportierte drei Millionen Euro wechselt der offensive Mittelfeldspieler nun nach New York, bleibt allerdings „der Firma“ treu: Forsberg unterschrieb bis Ende 2026 bei den New York Red Bulls und besitzt dort zudem eine Vertragsoption für ein weiteres Jahr. Aktuell wird außerdem gemunkelt, dass ihm Ex-Salzburg-Keeper Peter Gulacsi ebenfalls nach New York folgen könnte.

Agon Elezi

DM, 22, MKD | NK Varazdin – > VfL Bochum

Der neunfache nordmazedonische Teamspieler Agon Elezi wechselt vom kroatischen Klub Varazdin direkt in die deutsche Bundesliga nach Bochum und unterschreibt dort einen Vertrag bis Sommer 2027. Dies ist vor allem deshalb interessant, weil Elezi auch ein Wunschspieler des SK Austria Klagenfurt war. Mit dem Bochum-Interesse waren die Chancen der Kärntner auf eine Verpflichtung allerdings schnell wieder vom Tisch. Elezi kann auf der Mittelfeld-Zentralachse praktisch auf allen Positionen spielen und erzielte für Varazdin in 68 Spielen acht Tore.

Noah Ohio

ST, 21, NED | Standard Lüttich – > Hull City

Der einstige Austria-Leihspieler Noah Ohio wechselt erstmals seit 4 ½ Jahren zurück nach England. Nachdem er die letzten 1 ½ Jahre in Belgien bei Standard Lüttich verbrachte, wo er in 45 Spielen auf sechs Tore und fünf Assists kam, wird der Linksfuß nun in die zweite englische Leistungsklasse zu Hull City verliehen. Hull ist in der Championship derzeit Achter und hat noch gute Chancen ins Aufstiegsplayoff um den letzten Premier-League-Platz zu rutschen. Eine Kaufoption auf den nigerianisch-stämmigen Niederländer halten die Tigers allerdings nicht. Zuletzt war der pfeilschnelle Ohio auch als möglicher Neuzugang beim CFC Genua im Gespräch.

Marc André Schmerböck

ST, 29, AUT | SV Ried – > SD Logroñes

Nachdem der steirische Angreifer Marc Andre Schmerböck im letzten halben Jahr bei der SV Ried nicht überzeugen konnte und in sieben Spielen nur einen Assist beisteuerte, wagt er sich nun an ein Auslandsabenteuer: Schmerböck, der als talentiert halt, aber immer wieder mit schweren Knieverletzungen zu kämpfen hatte, wechselt zum spanischen Drittligisten SD Logroñes und unterschreibt dort vorerst einen Vertrag bis zum Saisonende. Der Klub spielt derzeit gegen den Abstieg in die vierte Liga, wobei die Ausgangslage ausgesprochen eng ist und noch 17 Runden zu gehen sind. Für Schmerböck, der die meisten Spiele in seiner Karriere für Sturm Graz absolvierte und die meisten Tore für den Wolfsberger AC erzielte, ist es die erste Auslandsstation.