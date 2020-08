Ex-Rapid-Target leihweise nach Frankreich, Berlusconi rüstet Monza auf

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Mirko Maric ST,...

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich.

Mirko Maric

ST, 25, CRO | NK Osijek – > AC Monza

Der AC Monza stieg zuletzt in die zweite italienische Liga, die Serie B auf. Dahinter steckt Ex-Milan-Boss Silvio Berlusconi, der den kleinen Verein schnellstmöglich in die Serie A führen will und dafür nach dem Aufstieg bereits über 13 Millionen Euro investierte. Unter anderem holte man bereits zwei Spieler aus der U23-Mannschaft von Juventus, unter anderem den Portugiesen Dany Mota um 2,3 Millionen Euro. Ablösefrei kam zudem der dänische Angreifer Christian Gytkjaer von Lech Posen. Nun sicherte sich Monza auch die Dienste des kroatischen Torschützenkönigs Mirko Maric. Der 25-jährige, der in der vergangenen Saison 20 Ligatreffer erzielte, kommt vom NK Osijek und kostete Monza stolze 4,5 Millionen Euro. Maric unterzeichnete einen Vertrag bis 2023 und sollte damit idealerweise auch in der Serie A noch für Monza spielen.

Giulio Donati

RV, 30, ITA | US Lecce – > AC Monza

Monza verstärkt aber auch seine Defensive mit Routine: Giulio Donati kommt vom Serie-A-Absteiger Lecce und unterzeichnete einen Dreijahresvertrag. Der Rechtsverteidiger hatte von 2013 bis 2019 sechs Jahre lang in der deutschen Bundesliga gespielt – zunächst drei Jahre für Leverkusen, danach drei weitere Jahre für Mainz. In jungen Jahren spielte der ehemalige U21-Teamspieler für Inter Mailand. Der 30-Jährige, der auf beiden Seiten eingesetzt werden kann, aber ein etatmäßiger Rechtsverteidiger ist, bestritt im Laufe seiner Karriere 55 Partien in der Serie B, aber nur 34 in der Serie A.

Jonas Omlin

TW, 26, SUI | FC Basel – > HSC Montpellier

In den letzten zwei Jahren war der 190cm große Schweizer Jonas Omlin Stammkeeper beim FC Basel. Zuletzt fehlte der Ersatzkeeper der Schweizer Nationalmannschaft in der Europa League aufgrund von Oberschenkelproblemen. Die nächsten vier Jahre wird Omlin in Frankreich verbringen: Der HSC Montpellier verpflichtet den Keeper gegen eine Ablöse von sechs Millionen Euro. Basel hatte vor zwei Jahren zwei Millionen an den FC Luzern bezahlt, um den Spätstarter aus seinem Vertrag loszueisen. Im Alter von 20 Jahren spielte Omlin noch in der dritten Schweizer Liga für den SC Kriens.

Vakoun Issouf Bayo

ST, 23, CIV | Celtic Glasgow – > FC Toulouse

Im Jänner 2019 wäre der ivorische Stürmer Vakoun Issouf Bayo beinahe zum SK Rapid gewechselt, entschied sich dann aber für einen 2,2 Millionen schweren Wechsel von Dunajska Streda zu Celtic Glasgow. Bei den Hoops konnte sich der ehemalige Torschützenkönig der Elfenbeinküste aber nicht durchsetzen und kam in 17 Einsätzen nur auf zwei Tore und einen Assist. Weil Celtic derzeit seinen Angriff umbaut, wird Bayo nun nach Frankreich verliehen, wo er für ein Jahr beim FC Toulouse unterkommt. In Glasgow hat der 23-Jährige, der zwei Länderspiele für die Elfenbeinküste absolvierte, noch einen Vertrag bis 2022.