Nach 13 Jahren könnte der 108-fache ÖFB-Teamspieler Marko Arnautovic zum zweiten Mal bei Inter Mailand andocken. Der 34-jährige Stürmer traf bereits zum Medizincheck in der Modemetropole ein.

Der gebürtige Wiener war nach seinen zwei starken Jahren in Bologna bei mehreren italienischen Top-Klubs, etwa der AS Roma, der Fiorentina oder Meister Napoli, im Gespräch. Nun dürfte der Transfer des flexiblen Offensivmannes zu Inter aber unmittelbar bevorstehen.

Im Sommer 2009 wechselte Arnautovic – damals 20-jährig – leihweise vom FC Twente zu Inter Mailand und gewann damals unter Starcoach José Mourinho das „Triple“. Arnautovic brachte es damals aber nur auf drei Pflichtspieleinsätze, hatte in der Offensive namhafte Konkurrenten wie Samuel Eto’o, Diego Milito, Mario Balotelli oder auch Wesley Sneijder und war daher eher „Stimmungsmacher“, als wichtiger Kaderspieler. Nach nur einem Jahr verließ Arnautovic Inter in Richtung Werder Bremen, wo er fortan drei Jahre spielte, bevor er in die englische Premier League spielte.

Über Stoke und West Ham wechselte Arnautovic im Sommer 2019 nach China, wo er 20 Tore in 39 Spielen für Shanghai Port erzielte. Zwei Jahre später kehrte er nach Italien zurück, wo er gegen eine Ablöse von sechs Millionen Euro bei Bologna unterkam. Nach 25 Toren in 58 Spielen für den Mittelständler kommt der ÖFB-Star nun doch noch zu einem späten, großen Transfer.

Inter Mailand wird laut den italienischen Journalisten Gianluca di Marzio und Fabrizio Romano acht Millionen Euro plus mögliche weitere zwei Millionen an Bologna bezahlen. Arnautovic wäre damit der zweitteuerste Ü34-Spieler der Fußballgeschichte nach Cristiano Ronaldo. Yann Sommer, der einer der neuen Teamkollegen Arnautovic’ wäre, wird damit auf Rang 3 verdrängt. Der Österreicher soll bei Inter zudem etwa zwei Millionen Euro jährlich verdienen. Noch am heutigen Montag soll der Transfer über die Bühne gehen. Mit Inter soll sich Arnautovic bereits seit Wochen einig sein.