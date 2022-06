Lieferings Böckle wechselt nach Düsseldorf, Celta Vigo holt schwedisches Toptalent

Das Transferfenster für den Sommer 2022 eröffnet erst im Juli und dennoch gibt es bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern...

Das Transferfenster für den Sommer 2022 eröffnet erst im Juli und dennoch gibt es bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates über die spannendsten Transfers, die größten Talente, die den nächsten Schritt wagen wollen und die interessantesten Trainerbestellungen. Immer in einem kompakten Viererpaket.

Williot Swedberg

ZM, 18, SWE | Hammarby IF – > Celta Vigo

Der junge Schwede Williot Swedberg ist eines der größten Talente des Landes. Zuletzt avancierte er bei Hammarby zum Schlüsselspieler, erzielte in der laufenden Saison in zehn Partien bereits fünf Tore. Insgesamt spielte der erst 18-Jährige bereits 40-mal für den aktuellen Tabellendritten der Allsvenskan. Das rief bald einige internationale Klubs auf den Plan, die Swedberg schnellstmöglich verpflichten wollten, bevor er zu teuer wird. Beispielsweise waren Augsburg und der FC Brügge am Schweden dran. Das Rennen machte nun aber Celta Vigo aus der spanischen LaLiga. Sie ließen sich den U19-Teamspieler fünf Millionen Euro Ablöse kosten und statteten ihn mit einem Vertrag bis 2027 aus.

Benjamin Böckle

LV, 20, AUT | FC Liefering – > Fortuna Düsseldorf

Österreich hat wieder einen neuen Junglegionär in der zweiten deutschen Bundesliga. Nachdem sein Vertrag in Liefering bzw. in Salzburg nicht verlängert wurde, wechselt der Linksverteidiger Benjamin Böckle zu Fortuna Düsseldorf und unterschreibt dort einen Vertrag bis 2025. Der gebürtige Vorarlberger, der erst gestern seinen 20. Geburtstag feierte, wurde mit den Salzburgern dreimal österreichischer Jugendmeister und bestritt zudem 27 Spiele für den FC Liefering. Bei der Fortuna wird sein Konkurrent als Linksverteidiger wohl der Franzose Nicolas Gavory (27) sein. Zwei andere Linksverteidiger, Leonardo Koutris und Florian Hartherz – verlassen die Düsseldorfer hingegen.

Yves Bissouma

ZM, 25, MLI/CIV | Brighton & Hove Albion – > Tottenham Hotspur

Der 18-fache malische Nationalspieler Yves Bissouma wechselt zu Tottenham Hotspur und kostet die „Spurs“ knapp 30 Millionen Euro Ablöse. Bissouma war vor vier Jahren von Lille nach Brighton gewechselt und hätte dort noch ein Jahr Vertrag gehabt. Mit seiner Kampfkraft war der eher defensiv ausgerichtete, zentrale Mittelfeldspieler ein Garant für den Aufschwung des Klubs. Nicht umsonst wurden nun Klubs wie die AS Roma, Aston Villa oder Monaco auf den 25-Jährigen aufmerksam. Den Zuschlag bekam nun aber Tottenham, das ihm einen Vertrag bis 2026 gab. Für Brighton bestritt der in der Elfenbeinküste geborene Malier schlussendlich 123 Pflichtspiele.

Gavin Bazunu

TW, 20, IRL | Manchester City – > Southampton FC

Der nigerianisch-stämmige Dubliner Gavin Bazunu ist seit einem Jahr irischer Nationaltorhüter und unterschrieb nun langfristig bei Southampton. Bazunu war zuletzt zwei Jahre lang in der dritten englischen Leistungsklasse tätig: Sein Klub Manchester City verlieh ihn zunächst nach Rochdale, danach nach Portsmouth, wo er mit Klasseleistungen auf sich aufmerksam machte. Die „Saints“ kauften den mittlerweile 10-fachen Teamspieler nun aus seinem noch bis 2024 laufenden Vertrag und legten den Citizens dafür 14 Millionen Euro auf den Tisch. Auch Everton wollte den 20-Jährigen verpflichten, doch sein neues Arbeitspapier für Southampton läuft nun bis 2027.