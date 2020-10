Milan schnappt Salzburg einen Wunschspieler weg, Burgstaller unterschreibt bei St.Pauli

Die Sommertransferzeit 2020 ist in vollem Gange. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Guido...

Die Sommertransferzeit 2020 ist in vollem Gange. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich.

Guido Burgstaller

ST, 31, AUT | FC Schalke 04 – > FC St.Pauli

Nachdem er „Auf Schalke“ nach 3 ½ Jahren aufs Abstellgleis gestellt wurde, wechselt der Kärntner Guido Burgstaller in die zweite deutsche Bundesliga. Der Angreifer wird beim Kultklub FC St.Pauli der dritte Österreicher der Vereinshistorie nach Torhüter Heinz Weber und Michael Gregoritsch. Der ehemalige Nationalspieler Burgstaller wechselte im Jänner 2017 von Nürnberg zum FC Schalke 04 und bestritt für die Knappen 119 Pflichtspiele, in denen er 32-mal traf und 13-mal als Vorbereiter in Erscheinung trat. In Hamburg unterzeichnete der 31-Jährige nun einen Dreijahresvertrag.

Joel Pohjanpalo

ST, 26, FIN | Bayer 04 Leverkusen – > Union Berlin

Der finnische Mittelstürmer Joel Pohjanpalo wird von Bayer Leverkusen zum insgesamt vierten Mal verliehen und wechselt für eine Saison in die Hauptstadt. Union Berlin hält eine Kaufoption auf den 26-Jährigen, der zwar sieben Jahre bei Leverkusen unter Vertrag stand, es aber insgesamt nur auf 23 Pflichtspieleinsätze und acht Tore brachte. Im Zuge seiner Leihen absolvierte er 58 Spiele für Fortuna Düsseldorf, 22 für den VfR Aalen und 14 für den Hamburger SV. Der ganz große Durchbruch blieb beim einstigen finnischen Toptalent aber aus und so spielte Pohjanpalo mittlerweile mehr Zweit- als Erstligapartien. Bei Union Berlin soll Pohjanpalo den Abgang von Sebastian Andersson zum 1.FC Köln vergessen machen.

Jens Petter Hauge

LA, 20, NOR | Bodö/Glimt – > AC Milan

Ein Wunschspieler von Red Bull Salzburg entschied sich nun für den großen Schritt zum AC Milan. Der norwegische Linksaußen Jens Petter Hauge, der in zehn Tagen seinen 21. Geburtstag feiern wird, ist der Shooting Star der aktuellen Saison in der norwegischen Liga. In 18 Spielen für seinen bisherigen Klub Bodö/Glimt erzielte der Linksaußen 14 Tore und bereitete zehn weitere vor. In der Qualifikation zur Europa League gelangen ihm bei der 2:3-Niederlage gegen seinen neuen Klub Milan ebenfalls ein Tor und ein Assist. Die Italiener legten somit vier Millionen Euro auf den Tisch, statteten Hauge mit einem Fünfjahresvertrag aus und sorgten damit für den Rekordtransfer des kleinen norwegischen Klubs aus Bodö. Für die bevorstehenden Nations League Spiele wurde Hauge erstmalig in den A-Teamkader Norwegens einberufen.

Lucas Paquetá

OM, 23, BRA | AC Milan – > Olympique Lyon

Das Engagement des Brasilianers Lucas Paquetá beim AC Milan ist wohl als teures Missverständnis zu werten. Im Jänner 2019 bezahlte Milan fast 40 Millionen Euro an Flamengo Rio de Janeiro, aber dem elffachen brasilianischen Teamspieler gelangen in 44 Pflichtspielen für die Rossoneri nur ein Tor und drei Assists. Nun hält der AC Milan den Schaden in Grenzen und verkauft Paquetá um 20 Millionen Euro an Lyon, die als Relocating-Spezialisten bekannt sind und vor allem mit Südamerikanern stets ein gutes Händchen bewiesen. Dort sollt der 23-jährige Spielmachertyp wieder voll durchstarten. Der 180cm große Linksfuß erhielt einen Vertrag bis 2025.