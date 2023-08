PSG sichert sich Dembélé, Fenerbahce macht Ünder zum neuen Rekordtransfer

Die Sommertransferzeit 2023 ist in vollem Gange und es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und...

Die Sommertransferzeit 2023 ist in vollem Gange und es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne in kompakten Viererpaketen zusammen.

Cengiz Ünder

RA, 26, TUR | Olympique Marseille – > Fenerbahce

Noch nie gab der türkische Großklub Fenerbahce mehr für einen Spieler aus, wie für Cengiz Ünder. Der bisherige Marseille-Spieler, der zuletzt an die AS Roma verliehen war, wechselt um 15 Millionen Euro nach Istanbul, womit Fenerbahce den 15 Jahre alten Transferrekord von Dani Güiza um eine Million überbot. Ünder hatte die Türkei vor sechs Jahren in Richtung AS Roma verlassen, zunächst drei Jahre für die Römer gespielt, war dann nach Leicester und Marseille verliehen worden, ehe Marseille das einstige türkische Megatalent im Sommer 2022 um 8,4 Millionen Euro verpflichtete. Bei „Fener“ unterschrieb Ünder nun einen Vierjahresvertrag.

Fred

ZM, 30, BRA | Manchester United – > Fenerbahce

Ebenfalls neu bei Fenerbahce ist der Brasilianer Fred, der zuletzt fünf Jahre bei Manchester United spielte und bereits 32 Spiele für die brasilianische Nationalelf bestritt. Der 30-Jährige kommt um knapp zehn Millionen Euro und unterschrieb in der Bosporus-Metropole bis Sommer 2027 mit Option auf ein weiteres Jahr. Die Red Devils verpflichteten Fred im Jahr 2018 um 59 Millionen Euro von Shakhtar Donetsk, aber der Brasilianer blieb in Manchester weitgehend hinter den Erwartungen, brachte es in 213 Einsätzen nur auf 14 Tore und 19 Assists. Zuletzt war Fred auch als möglicher Neuzugang auf der Liste von Lokalrivale Galatasaray und vom Fulham FC gestanden.

Ousmane Dembélé

RA, 26, FRA | FC Barcelona – > Paris Saint-Germain

Der französische Rechtsaußen Ousmane Dembélé verlässt den FC Barcelona nach sechs Jahren und wechselt nach Paris. Im Vergleich zur Ablösesumme 2017, als für den damals 20-Jährigen 135 Millionen Euro von Barcelona nach Dortmund flossen, wirken die 50 Millionen, die PSG nun bezahlt, fast schon wie ein Schnäppchen. Dembélé wurde in Barcelona immer wieder von Muskelverletzungen und Oberschenkelproblemen zurückgeworfen und brachte es in sechs Jahren nur auf 185 Pflichtspieleinsätze, in denen er 40 Tore und 43 Assists erzielen konnte. Der Weltmeister von 2018 war zuletzt auch in Saudi-Arabien, sowie bei den Bayern im Gespräch.

Joakim Maehle

LV, 26, DEN | Atalanta Bergamo – > VfL Wolfsburg

Der dynamische, dänische Flügelverteidiger Joakim Maehle wechselt für vier Jahre nach Wolfsburg. Der 26-Jährige verlässt Atalanta Bergamo damit nach 2 ½ Jahren und bringt dem Serie-A-Klub zwölf Millionen Euro Ablöse sein. Atalanta hatte Maehle damals um 13,7 Millionen aus Genk geholt. Mit Bournemouth, Fulham und Marseille waren zuletzt auch andere Klubs aus Top-Ligen an Maehle dran. Mittlerweile gab der Däne aber im DFB-Pokal bereits sein Debüt für den VfL Wolfsburg, der den 185cm-Mann nicht als Ersatz für einen Abgang, sondern zusätzlich bzw. vorsorglich verpflichtete.