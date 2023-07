Tonali ist nun teuerster Italiener, großer Wechsel für Ex-Admiraner Bakis

Die Sommertransferzeit 2023 hat nun offiziell begonnen, aber es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und...

Die Sommertransferzeit 2023 hat nun offiziell begonnen, aber es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne in kompakten Viererpaketen zusammen.

Sandro Tonali

DM, 23, ITA | AC Milan – > Newcastle United

Der neureiche Premier-League-Klub Newcastle United macht Sandro Tonali zum teuersten Italiener der Geschichte. Der 23-Jährige spielte zuletzt knapp drei Jahre für den AC Milan, war zuerst um fünf Millionen Euro Leihgebühr von Brescia ausgeliehen, wechselte dann im Jahr 2021 fix um weitere 14,5 Millionen nach Mailand. Seitdem reifte Tonali zum 14-fachen A-Nationalspieler, zugleich zum Kapitän der italienischen U21-Nationalelf und zur absoluten Stütze bei Milan, für die er in 130 Spielen sieben Tore und 13 Assists sammelte. Auch Chelsea und Real Madrid sollen am kraftvollen Sechser interessiert gewesen sein, aber Newcastle machte nun mit einer Ablöse von 64 Millionen Euro – die anhand von Boni noch auf 70 Millionen anwachsen könnte – das Rennen. Tonali unterschrieb bei den Magpies einen Fünfjahresvertrag.

Caglar Söyüncü

IV, 27, TUR | Leicester City – > Atlético Madrid

Er ist definitiv ein Spieler nach Simeones Geschmack: Der beinharte, türkische Innenverteidiger Caglar Söyüncü unterschreibt einen Vierjahresvertrag bei Atlético Madrid, nachdem er mit Leicester City aus der Premier League abstieg. Der beidbeinige Abwehrspieler spielte zuletzt fünf Jahre für Leicester, wo er aber vor allem in der vergangenen Spielzeit immer wieder wegen Verletzungen fehlte. Mit der AS Roma und Galatasaray gab es auch andere Interessenten für den Türken, der nun aber bei Atlético der zweite neue Innenverteidiger nach dem uruguayischen Perspektivspieler Santiago Mouriño (21) wird.

Alexander Merkel

OM, 31, KAZ/GER | Gaziantep FK – > Hatta Club

Das Frühjahr 2018 verbrachte der Deutschkasache Alexander Merkel, der einst als Megatalent gehandelt wurde, bei der Admira. Nach einer recht soliden Saison suchte er aber schon nach einem halben Jahr das Weite und wechselte zunächst in die Niederlande zu Heracles Almelo, zwei Jahre danach nach Saudi-Arabien zu Al-Faisaly und zuletzt für zwei weitere Jahre in die Türkei zum Gaziantep FK. Dabei war der offensive Mittelfeldspieler bei all seinen Klubs weitgehend Stammspieler. Nun unterschreibt der 31-Jährige für eine Saison beim Hatta Club aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, das zuletzt den Wiederaufstieg in die erste Liga des Landes schaffte.

Sinan Bakis

ST, 29, TUR/GER | FC Andorra – > Real Saragossa

Sinan Bakis spielte hingegen zwei Jahre für die Admira, erzielte für die Südstädter immerhin 17 Pflichtspieltreffer. Nach seiner Zeit in Österreich verschlug es ihn ebenfalls zuerst in die Niederlande zu Heracles Almelo und vergangenen Sommer schließlich zum Klub, der von Barcelona-Legende Gerard Piqué besessen wird. Für den FC Andorra erzielte Bakis in der zweiten spanischen Liga zwölf Saisontore und wechselt nun ligaintern zu Real Saragossa, wo er einen Dreijahresvertrag unterschreibt. In der kommenden Saison soll es für das Team aus Aragonien wieder um den Aufstieg gehen, nachdem man in der Spielzeit 2022/23 graues Mittelmaß in LaLiga2 war.