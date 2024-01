Weimann wechselt zu WBA, neuer Klub für ÖFB-Keeper Lindner

Die Winter-Transferzeit 2024 ist im Gange und wir liefern euch regelmäßig Updates für die interessantesten Transfers aus dem In- und Ausland – jeweils in...

Die Winter-Transferzeit 2024 ist im Gange und wir liefern euch regelmäßig Updates für die interessantesten Transfers aus dem In- und Ausland – jeweils in Form eines handlichen Viererpakets. Diese Übertritte wurden in den letzten Stunden und Tagen offiziell gemacht!

Leonardo Bonucci

IV, 36, ITA | Union Berlin – > Fenerbahce Istanbul

Als Leonardo Bonucci im September von Juventus Turin zu Union Berlin wechselte, war es für die „Eisernen“ ein prestigeträchtiger Transfer mit großem Symbolcharakter. Der routinierte Italiener bestritt zehn Partien für Union, war jedoch eher ein Unsicherheitsfaktor und blieb deutlich hinter den Erwartungen. Nach nicht mal einem halben Jahr ist Bonuccis Deutschland-Intermezzo auch schon wieder vorbei. Der 36-Jährige wechselte nun zu Fenerbahce Istanbul, wo er einen Vertrag für die restliche Saison unterzeichnete. Der Innenverteidiger stand bereits in zwei Spielen in Liga und Cup in der Startelf des türkischen Tabellenführers.

Masaya Okugawa

LA, 27, JPN | FC Augsburg – > Hamburger SV

Der langjährige Österreich-Legionär Masaya Okugawa wechselt – vorerst leihweise – innerhalb Deutschlands. Nachdem er beim Bundesligisten Augsburg zuletzt praktisch keine Rolle spielte und in der laufenden Saison nur eine halbe Stunde auf dem Platz stand, geht der 27-jährige Japaner nun eine Etage tiefer und schließt sich dem Hamburger SV an. Der Tabellendritte hält zudem eine Kaufoption auf den Linksaußen der Augsburger. In Österreich hatte Okugawa 14 Treffer für Red Bull Salzburg und je acht Tore für Liefering und den SV Mattersburg erzielt. Insgesamt verbrachte der Offensivmann aus Japan fast fünf Jahre in Österreich.

Andreas Weimann

ST, 32, AUT | Bristol City – > West Bromwich Albion

Der 21-fache Nationalspieler und langjährige England-Legionär Andreas Weimann wechselt leihweise von seinem Langzeitklub Bristol City zu West Bromwich Albion. Nachdem er mehrere Jahre ein wichtiger Leistungsträger in Bristol war, verkam Weimann in der laufenden Saison immer mehr zum Ergänzungsspieler, der häufiger von der Bank kam, als dass er in der Startelf des aktuellen Tabellenvierzehnten der englischen Championship stand. WBA hingegen ist Fünfter, spielt um den Premier-League-Aufstieg mit und möchte sich in der Breite verstärken. Sein Vertrag in Bristol, wo er seit Sommer 2018 unter Vertrag stand läuft aus und West Brom leiht ihn demnach bis zu seinem Vertragsende, was in England möglich ist.

Heinz Lindner

TW, 33, AUT | FC Sion – > Union Saint-Gilloise

Der langjährige „Einser“ der österreichischen Nationalmannschaft, Heinz Lindner, verlässt den FC Sion nach 1 ½ Jahren und wechselt leihweise zum belgischen Spitzenklub Union Saint-Gilloise. Lindner war beim Schweizer Klub zuletzt nur in der zweiten Mannschaft zum Einsatz gekommen, nachdem er in der vorangegangenen Saison noch Stammkeeper des Super-League-Absteigers war. Im vergangenen Frühling bekam der 33-jährige Keeper die Diagnose Hodenkrebs und konzentrierte sich mehrere Monate auf seine Genesung, wodurch der Linzer aus dem Kader der Kampfmannschaft von Sion rutschte. Beim belgischen Tabellenführer Saint-Gilloise, wo Lindner einen Leihvertrag über ein halbes Jahr unterzeichnete, ist der luxemburgische Torhüter Anthony Moris gesetzt und auch Kapitän der Mannschaft.