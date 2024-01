Grüll schießt am häufigsten, Entrup am genauesten

Nach 17 Spieltagen befindet sich die österreichische Bundesliga in der Winterpause und wir nehmen dies wieder einmal zum Anlass, um euch einige interessante Statistiken...

Nach 17 Spieltagen befindet sich die österreichische Bundesliga in der Winterpause und wir nehmen dies wieder einmal zum Anlass, um euch einige interessante Statistiken zu präsentieren. Heute wollen wir uns einige Schussstatistiken in der deutschen Bundesliga ansehen. Alle Daten und Grafiken stammen von Wyscout S.p.a..

Zunächst wollen wir uns ansehen welche Spieler am häufigsten auf das gegnerische Tor schossen:

Marco Grüll, der bereits im Winter, spätestens aber im Sommer die Hütteldorfer verlassen wird, ist der Spieler, der in den ersten 17 Runden der österreichischen Bundesliga am häufigsten auf das gegnerische Tor schoss. Auf den Plätzen 2 und 3 liegen LASK-Kapitän Robert Zulj und der Austria-Offensivspieler Andreas Gruber.

Auffallend ist, dass drei Rapid-Spieler unter den Top 10 Spieler liegen und so wenige Salzburger in dieser Liste zu finden sind. Lediglich Karim Konaté schaffte es auf Platz 7 – der Salzburger mit den zweitmeisten Schüssen ist Oscar Gloukh, der mit 23 Schussversuchen auf Platz 20 liegt. Das liegt natürlich auch daran, dass der österreichische Serienmeister viele Verletzte in der Offensive hatte und die Stürmer deshalb nur auf wenige Spielminuten kamen.

Sieht man sich die Wertung für die meisten Schüsse pro 90 Minuten an, dann liegt Grülls Teamkollege Guido Burgstaller auf Platz 1, mit 3.43 Schüssen pro 90 Minuten. Marco Grüll liegt mit 3.25 Schüssen knapp hinter dem Routinier, gefolgt vom Lustenauer Namory Cisse, der auf 3.1 Schussversuche pro 90 Minuten kommt. Nuhiu (2.93) und Zulj (2.9) liegen auf den weiteren Plätzen.

Sehen wir uns nun an welche Spieler ihr Visier besonders gut eingestellt haben:

In dieser Wertung liegt Maximilian Entrup ganz vorne. Der Hartberger Stürmer, der in dieser Saison noch einmal voll durchstartete und sogar ins Nationalteam einberufen wurde, brachte stolze 68.97% seiner Schüsse auf das gegnerische Tor. Auf Platz 2 liegt der Salzburger Roko Šimić mit 60% vor dem Neo-Rapidler Christoph Lang, der 58.33% seiner Schüsse auf das gegnerische Tor brachte. Über Lang verfassten wir bereits ein ausführliches Spielerporträt, in dem wir detailliert auf seine Saisonstatistiken eingehen. Sinan Karweina und Guido Burgstaller liegen auf den weiteren Plätzen. Insgesamt brachten neun Spieler mehr als 50% ihrer Schüsse auf das gegnerische Tor.

In der Saison 2019/20 erreichte der ehemalige Hartberger Dario Tadic, der in dieser Wertung oftmals vorne zu finden war, einen Fabelwert von 74.55%.