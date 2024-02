1:3 in Toulouse: Sturm-Gegner Lille bleibt auswärts zahnlos

Am 7. März wird Sturm Graz das Hinspiel im Achtelfinale der UEFA Europa Conference League gegen den LOSC Lille austragen. Der französische Favorit ist...

Am 7. März wird Sturm Graz das Hinspiel im Achtelfinale der UEFA Europa Conference League gegen den LOSC Lille austragen. Der französische Favorit ist allerdings alles andere als gut drauf und verlor drei seiner letzten vier Pflichtspiele – zuletzt auch auswärts beim FC Toulouse.

Toulouse, das in Europa zuletzt knapp gegen Benfica ausschied und sich in der Liga mit Platz 11 ein wenig stabilisieren konnte, war der Gruppengegner des LASK in der Europa League und gewann die beiden Spiele gegen die Linzer mit 1:0 zu Hause und 2:1 auswärts. Nach einem schwachen Saisonstart fand Toulouse zuletzt in die Spur und landete nun gegen Sturm-Gegner Lille einen „Big Win“.

Toulouse dreht Partie in der zweiten Hälfte

Dabei gehörte die erste Halbzeit noch klar den Gästen aus Lille und kurz vor dem Pausenpfiff brachte Hákon Arnar Haraldsson, einst ein Transfertarget von Red Bull Salzburg, Lille mit 1:0 in Führung. Die Vorarbeit leistete der kanadische Topstar Jonathan David, der im 4-2-3-1 als Solospitze und Kapitän auflief.

Nach der Pause drehten die von Carles Martínez betreuten Gastgeber aber ordentlich auf und erzielten innerhalb von 17 Minuten drei Treffer. Zunächst gelang Christian Mawissa der Ausgleich zum 1:1 (49.), danach sorgte ein Elfmeter von Vincent Sierro für die Toulouse-Führung (60.) und der eingewechselte Top-Stürmer Thijs Dallinga stellte mit seinem achten Saisontor – 20 Minuten nach seiner Einwechslung – auf 3:1 (66.), was am Ende auch den Endstand darstellte.

Post Game Panel von overlyzer.com

Von dieser überfallsartigen Phase konnte sich Sturm-Gegner Lille nicht mehr erholen. Zwar schaltete Toulouse einen Gang hinunter und Lille kam wieder etwas auf, aber durch die tiefstehenden Gastgeber wurde die Situation für den nunmehrigen Tabellenfünften nicht einfacher, wie ihr auch in obigem Screen sehen könnt. Die Highlights der Partie könnt ihr in diesem Video sehen.

Eklatante Auswärtsschwäche des Sturm-Gegners

Damit setzte sich auch die schlechte Auswärtsserie von Lille durch. In der Liga wartet das Team von Paulo Fonseca bereits seit sieben Partien auf einen Sieg in der Ferne. Während Lille zu Hause nach elf Spielen eine Bilanz von 8-2-1 aufweist und damit Zweiter in der Heimtabelle ist, konnte man auswärts nur zwei von zwölf Partien gewinnen.

Personell sieht die Lage für Lille allerdings gut aus und der serbische Angreifer Andrej Ilic – ohnehin nur Ersatzmann – ist der einzige Spieler, der aktuell verletzungsbedingt nicht zur Verfügung steht.

Aufstellung Lille (4-2-3-1): Chevalier; Santos, Yoro, Alexsandro (83. Diakité), Gudmundsson; Bentaleb, Gomes; Yazici (63. Zhegrova), Haraldsson (83. Dago), Ounas; David.