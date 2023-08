Das Mysterium über Campo Grande: Der UFO-Vorfall im brasilianischen Fußball

Es war der 6. März 1982, Operário aus Mato Grosso do Sul zuhause gegen Vasco da Gama. Es ist ein wichtiges Spiel für beide...

Es war der 6. März 1982, Operário aus Mato Grosso do Sul zuhause gegen Vasco da Gama. Es ist ein wichtiges Spiel für beide Mannschaften, schließlich spielt man um den Einzug in die K.O.-Phase der brasilianischen Meisterschaft. Doch interessant wurde es nicht auf dem grünen Rasen, sondern im schwarzen Himmel der Nacht.

Die Klubs

Zur damaligen Zeit war Operário ein mittelgroßer Verein im brasilianischen Fußball. In den 1970er- und 1980er-Jahren gewann man regelmäßig die Staatsmeisterschaft von Mato Grosso bzw. Mato Grosso do Sul, was diese Zeit als Blüte des Vereins auszeichnet, auf nationaler Ebene hingegen musste man sich mit Platzierungen im Niemandsland der Tabelle zufriedengeben und konnte keine signifikanten Erfolge verzeichnen.

Demgegenüber ist Vasco da Gama ein Klub mit einer weitreichenderen Tradition und Geschichte im brasilianischen Fußball. Im Jahre 1898 gegründet, 40 Jahre vor Operário, hat Vasco seitdem eine Unzahl an Titeln eingefahren, darunter sechs auf landesweitem Niveau, und ist einer der größten Vereine in Rio de Janeiro und Brasilien. Als größte Vereinsikone gilt Rekordspieler und -torschütze Roberto Dinamite, der auch an diesem Abend das schwarz-weiße Trikot mit rotem Tatzenkreuz trug.

Die Spielumstände

Wir schreiben den 6. März des Jahres 1982. Im Estádio Universitário Pedro Pedrossian, besser bekannt als Morenão, treffen das Heimteam Operário und der Metropolverein Vasco da Gama vor 24.000 Zuschauern aufeinander. Nachdem beide die erste Gruppenphase der brasilianischen Meisterschaft überstanden haben, gilt es sich im zweiten Turnierabschnitt zu behaupten. Trotz der Niederlage am vorherigen Spieltag demonstrierte Operário Selbstbewusstsein und ging mit Hoffnungen in die Partie, während Vasco den zweiten Sieg in Folge einfahren wollte. Jedoch wurde der Fußball für die zahlenden Massen zur Nebensache.

Das Ereignis des Abends und Zeugenaussagen

Wir befinden uns in der ersten Halbzeit. Operário legte überzeugenden Fußball an den Tag und ging durch einen Treffer von Jones in Führung, die jedoch für einige Momente zur Nebensache wurde. Während der Schiedsrichter ein Foul pfiff, verharrte das Spiel in einer kurze Pause. Begleitet von einem lauten Summen, erschien ein helles Licht über dem Morenão, welches die Zuschauer kollektiv zu einem Blick in den Himmel verleitete. Ein silbernes Objekt, umgeben von vier kleineren Strukturen, in Zigarrenform soll zu sehen gewesen sein. Nach kurzen, schnellen Manövern, die nur wenige Sekunden andauerten, verschwand es ohne Spuren.

Auch einige Spieler erkannten etwas Unbekanntes über sich. So berichtete Cocada, Abwehrspieler des Heimteams: „Das war sehr komisch. Zuerst hielt ein Lichtbündel über dem Stadion an. Es flog über den Platz und blieb über der Mitte des Feldes. Das Objekt blieb über mir stehen und strahlte Lichter aus. Dann, innerhalb eines Augenblicks, verschwand es.“

Sein Gegenspieler Rondinelli meint, Ähnliches gesehen zu haben: „Obwohl der Flughafen in der Nähe des Stadions lag, wie es beim Morenão der Fall ist, war das kein Flugzeug. Es waren sehr helle Lichter, doch plötzlich verschwanden sie und es wurde wieder schwarz. Das war sehr komisch.“

Paulo Nonato de Souza war damals für die landesweite Zeitung und das Radio als Reporter vor Ort. Er verleiht dem Geschehen noch etwas mehr Kontext: „Da das Morenão-Stadion direkt neben dem FAB (Anm.: Luftwaffenstützpunkt von Campo Grande) liegt, war es üblich, dass Fallschirmjäger vor Spielen auftraten, insbesondere vor ausverkauftem Haus. […] Es machte einfach keinen Sinn, dass dies an einem Samstagabend und mitten in einem Spiel stattfand.“

Weiteres zum Vorfall und Bewertung

Der Abend endete mit einem 2:0-Heimsieg für Operário, doch das öffentliche Interesse galt einzig dem unbekannten Objekt im Nachthimmel von Campo Grande. Spieler, Journalisten und Zuschauer fanden bis heute keine eindeutige Erklärung für das Mysterium, welches sich am 6. März 1982 im Südwesten Brasiliens zutrug. Ufologen sprechen von der größten Massensichtung eines unbekannten Flugobjekts in der Geschichte. Was den Fans von Operário von dem Ereignis bleibt, ist die Erinnerung an den attraktiven Fußball, den Operário an den Tag legte; die Erinnerung an das beste Operário der Vereinsgeschichte, welches den brasilianischen Fußball durch den ungeklärten UFO-Vorfall vor über 40 Jahren um eine bizarre Geschichte einzigartiger machte.

Tim Bosnjak, abseits.at