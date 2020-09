Das waren die bisherigen Saisonspiele der KAA Gent!

Heute Abend trifft Rapid auswärts auf den belgischen Vizemeister KAA Gent. Bei den Belgiern herrscht derzeit Unruhe und gestern gab es bereits den zweiten...

Heute Abend trifft Rapid auswärts auf den belgischen Vizemeister KAA Gent. Bei den Belgiern herrscht derzeit Unruhe und gestern gab es bereits den zweiten Trainerwechsel der erst fünf Spiele dauernden Saison. Wir haben uns angesehen, wie die bisherigen Spiele der KAA Gent verliefen.

Dazu sehen wir uns die Matchverläufe unserer neuen Website overlyzer.com genauer an. Auf Overlyzer könnt ihr Live Trends aus 800+ Ligen und Bewerben weltweit verfolgen und nach euren Bedürfnissen filtern.

Zum Saisonauftakt verlor Gent mit 1:2 bei VV Sint-Truiden. Dabei hatte Gent, wie auch in den weiteren Partien immer wieder Dominanzphasen, konnte aber vor allem gegen Ende keinen Druck mehr aufbauen und zeigte große Probleme im Abschluss.

Bei der darauffolgenden 1:2-Niederlage zu Hause gegen Kortrijk – dem letzten Spiel für den dänischen Coach Jess Thorup – war dieses Problem noch eklatanter. 68% Ballbesitz und 20 Schüsse sprechen eine deutliche Sprache, am Ende nützte Gent aber nur eine einzige Druckphase gut aus und kassierte in der Schlussphase dennoch den Treffer, der zur Niederlage führte.

Auch bei der 0:1-Niederlage in Antwerpen – dem ersten Spiel unter Neo-Coach Laszlo Bölöni – war Gent feldüberlegen, konnte aber die Dominanz nicht in Tore ummünzen. In der einzigen Phase, in der Antwerpen die bessere Mannschaft war, kassierte man den Gegentreffer und am Ende ließ man sich von einem reaktiven Gegner die Schneid abkaufen.

Der 1:0-Sieg über Mechelen wirkte wie ein kleiner Befreiungsschlag. Gleichzeitig war es aber das Spiel, in dem Gent die wenigsten Druckphasen aufbauen konnte. Gerade in der Anfangsphase der ersten Hälfte konnte man Dominanz aufbauen, danach schien die Führung aber eher eine Bürde zu sein.

Beim 1:2 in Eupen wurde Gent kalt erwischt, nahm unmittelbar nach dem 0:2 aber allen Mut der Verzweiflung zusammen und stürmte unbekümmert. Das uferte im 1:2 aus, wurde dann aber in einer der markantesten Druckperioden der Saison von einer roten Karte für den Abwehrchef Michael Ngadeu Ngadjui gebremst. Danach fiel der Druck von Gent deutlich ab und am Ende war der Sieg von Eupen relativ ungefährdet.

