Eine Torbeteiligung pro 65 Minuten: Jantscher überzeugt in Hong Kong

Seit seinem Wechsel nach Hong Kong zum Kitchee SC bestritt Sturm-Legende Jakob Jantscher neun Partien, fehlte in keiner einzigen. Und nur in einem dieser neun Spiele trug sich der 34-jährige Routinier nicht in die Scorerliste ein.

Erst gestern erzielte Jantscher in der asiatischen Champions League seinen fünften Treffer für den Kitchee SC. Alle fünf Tore fielen aus dem Spiel heraus – so auch das 1:1 im Auswärtsspiel gegen Bangkok United, mit dem Kitchee den ersten Punkt in seiner AFC-CL-Gruppe einfuhr (zu sehen im unten stehenden Tweet oder hier auf YouTube, Jantschers Tor ab 2:41). Die weiteren Gruppengegner von Kitchee sind Jeonbuk Hyundai aus Südkorea und die Lion City Sailors aus Singapur. Der Ex-Grazer kommt also mit seinem neuen Klub ordentlich in Asien herum.

Zudem steuerte Jantscher auch vier Assists für Kitchee bei, womit er derzeit im Schnitt alle 65 Minuten auf eine Torbeteiligung kommt. Einzig bei der 1:2-Niederlage bei Jeonbuk Hyundai stand Jantscher nicht auf dem Scoresheet.

Im etatmäßigen 4-3-3 des Hong Konger Klubs kommt Jantscher zumeist als Mittelstürmer zum Einsatz, agiert aber durchaus variabel, weicht viel auf die Flügel aus, rochiert mit den starken Flügeln des Teams. Aber auch die Absicherung nach hinten ist bei Kitchee durchaus gegeben und Spieler wie der Brasilianer Mikael oder der Engländer Charlie Scott nehmen dem 23-fachen ÖFB-Teamspieler in der Rückwärtsbewegung einiges an Arbeit ab.

Auf nationaler Ebene gab es für Jantscher bisher vier Siege und zwei Niederlagen. Vergangenes Wochenende erzielte er beim 7:0-Sieg im Cup gegen Resources Capital ein Tor und einen Assist. In der Liga wird Titelverteidiger Kitchee wohl auch in der neuen Saison um den Titel mitspielen. Aktuell liegt man mit einem Spiel weniger (fünf absolvierte Partien) vier Punkte hinter Tabellenführer Lee Man, der auch heuer der größte Konkurrent im Titelkampf sein wird.