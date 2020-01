Ex-Rapid-Knipser Robert Beric wechselt in die MLS

33 Tore und 12 Assists erzielte Robert Beric in 49 Spielen für den SK Rapid. 7,5 Millionen Euro kassierte Rapid von Saint-Étienne, als diese...

33 Tore und 12 Assists erzielte Robert Beric in 49 Spielen für den SK Rapid. 7,5 Millionen Euro kassierte Rapid von Saint-Étienne, als diese den Slowenen aus dem Vertrag kauften. Immer wieder wurde gemunkelt, ob der mittlerweile 28-Jährige eines Tages zu Rapid zurückkehren könnte. Mit seinem Wechsel in die USA sollten diese wiederkehrenden Gerüchte nun aber der Vergangenheit angehören.

Beric‘ Zeit in Frankreich startete verheißungsvoll: Bereits nach knapp drei Monaten riss beim slowenischen Angreifer das Kreuzband. Dennoch lässt sich die abschließende Statistik des Ex-Sturm- und Rapid-Spielers beim ehemaligen französischen Rekordmeister sehen. In 104 Spielen erzielte der Knipser 34 Tore. Dennoch wurde er zwischenzeitlich an den RSC Anderlecht verliehen – ohne Erfolg. In Belgien absolvierte Beric nur sechs Partien, kehrte dann wieder nach Frankreich zurück.

Rückkehr zu Rapid scheiterte am Geld

Fredy Bickel liebäugelte in seiner Anfangszeit bei Rapid mit einer Rückholaktion des 24-fachen Nationalspielers. Aus finanziellen Gründen gelang dies nicht. Beric war zwischenzeitlich auch bei Werder Bremen als Stürmerkandidat gehandelt worden, entschied sich aber für einen Verbleib bei Saint-Étienne.

Designated Player in Chicago

Nun holte der Schweizer Trainer Raphael Wicky Beric in die USA, wo er bei Chicago Fire einen Zweijahresvertrag als „Designated Player“ unterschrieb. Der Verein hält zudem eine Option auf eine Verlängerung für eine weitere Saison. Chicago Fire blieb in der vergangenen Saison deutlich hinter den Erwartungen und entschied sich daher zu investieren: So kommen zeitgleich mit Beric auch der Ex-Valencia-Spieler Álvaro Medrán und der ugandische Teamspieler Mike Azira in den US-Bundesstaat Illinois.