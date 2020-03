Polnischer Verband schüttet 26 Millionen an Klubs und Institutionen aus

Weltweit wird viel über die Entlastung von Unternehmern und Familien in Zeiten der Corona-Krise berichtet. Rund um konkrete Entlastungen für Fußballklubs ist es vorerst...

Weltweit wird viel über die Entlastung von Unternehmern und Familien in Zeiten der Corona-Krise berichtet. Rund um konkrete Entlastungen für Fußballklubs ist es vorerst noch recht still. In der polnischen Liga gibt es nun einen Rettungsschirm für Profiklubs, kleinere Vereine und das Nachwuchssystem.

116 Millionen Zloty, umgerechnet 26 Millionen Euro, schüttet der polnische Verband PZPN nun an die Klubs und Institutionen aus. Inklusive des Nachwuchssystems in den Top-Klubs gehen etwa neun Millionen an die 16 Klubs der Ekstraklasa, also der höchsten polnischen Liga. An Viertligisten gehen immerhin noch mehr als eine Million Euro. Für die Großen wird es eher ein Tropfen auf den heißen Stein sein, für kleine Klubs und speziell für Ausbildungsklubs, die nicht in der höchsten Liga spielen, könnte diese Finanzspritze lebensnotwendig sein.

In diesem Tweet des Verbands werden die Details der Unterstützung aufgelistet (genaue Aufteilung in Folgetweets):