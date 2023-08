PSV Eindhoven gewann Generalprobe gegen Nottingham Forest

Sturms Gegner in der Champions-League-Qualifikation, die PSV Eindhoven, startet am kommenden Freitag mit dem niederländischen Supercup gegen Feyenoord Rotterdam in die neue Saison. Am...

Sturms Gegner in der Champions-League-Qualifikation, die PSV Eindhoven, startet am kommenden Freitag mit dem niederländischen Supercup gegen Feyenoord Rotterdam in die neue Saison. Am Sonntag stand die Generalprobe gegen den Premier-League-Klub Nottingham Forest an.

Die PSV Eindhoven war gegen den englischen Traditionsklub über weite Strecken die bessere Mannschaft, erarbeitete sich viele Torchancen – nur an der Effizienz mangelte es noch ein wenig. Ein schönes Tor von Rechtsaußen Johan Bakayoko in der zweiten Halbzeit stellte in der zweiten Hälfte den Endstand her.

Neuzugang Lang überzeugte

Mit Rechtsverteidiger Shurandy Sambo und Linksaußen Noa Lang begannen zwei Neue in der Startelf, wobei vor allem der vom FC Brügge gekommene Lang mit seiner Dynamik und seinen Tempodribblings überzeugen konnte. Der 24-Jährige erzielte in der ersten Halbzeit zudem ein knappes Abseitstor.

Startelf PSV (4-3-3): Benítez; Sambo, Ramalho, Boscagli, van Aanholt; Sangaré, Babadi, Veerman; Bakayoko, L. de Jong, Lang.

Trainer Peter Bosz ließ damit am Anfang beispielsweise ÖFB-Teamspieler Philipp Mwene oder die Neuerwerbung vom FC Augsburg, Ricardo Pepi, auf der Bank.

Die PSV war weitgehend die bessere Mannschaft, ließ aber auch einige Angriffe und Chancen durch den Gegner zu, wie die Druckkurven von Overlyzer zeigen.

Aktuell haben die Eindhovener zwei verletzte Defensivspieler zu beklagen: Abwehrmann Armando Obispo, der derzeit nur dritter Innenverteidiger wäre, fehlt mit einer Knieverletzung und der Linksverteidiger Mauro Júnior laboriert ebenfalls am Knie. Auch er würde allerdings nicht in der Startelf stehen und muss sich derzeit hinter Patrick van Aanholt anstellen.

Gute Vorbereitung, aber keine Feuerwerke

Die PSV Eindhoven verlor nur ihr erstes Testspiel gegen die VV St. Truiden aus Belgien (1:2) und gewann dann vier Tests in Folge gegen Blau-Weiß Linz (2:1), den FC Augsburg (2:1), den FC Eindhoven (3:1) und nun gegen Nottingham Forest. Das Team wirkt grundsätzlich bereits gut in Schuss, hat aber noch Effizienzprobleme in der Offensive, nachdem mit Xavi Simons der wichtigste Kreativspieler den Verein verließ. Die besten Torschützen in der Vorbereitung waren der neue Stürmer Ricardo Pepi und Anwar El Ghazi mit je zwei Treffern.