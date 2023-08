Wöber wird ein „Fohlen“, Cavani verlässt Europa nach über 16 Jahren

Die Sommertransferzeit 2023 hat nun offiziell begonnen, aber es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und...

Die Sommertransferzeit 2023 hat nun offiziell begonnen, aber es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne in kompakten Viererpaketen zusammen.

Raphael Schifferl

IV, 24, AUT | Wolfsberger AC – > SpVgg Unterhaching

Wolfsbergs 195cm großer Innenverteidiger Raphael Schifferl versucht sich leihweise in Deutschland: Der Eigenbauspieler des WAC, der zwischenzeitlich auch in der Sturm-Akademie und für die Young Violets spielte, schließt sich für die gesamte Saison 2023/24 der SpVgg Unterhaching an. Der ehemalige Bundesligist schaffte in der vergangenen Spielzeit als Meister der bayrischen Regionalliga den Aufstieg in Deutschlands 3. Liga. Schifferl spielte sich in der vergangenen Saison in die Kampfmannschaft der Wolfsberger und bestritt 20 Bundesligaspiele. Sein Vertrag beim WAC läuft nach der Leihe noch ein Jahr weiter.

Maximilian Wöber

IV, 25, AUT | Leeds United – > Borussia Mönchengladbach

Nach dem Abstieg von Leeds United fand der 16-fache ÖFB-Teamspieler Maximilian Wöber einen neuen Klub in der deutschen Bundesliga. Der 25-jährige Wiener wechselt gegen eine Leihgebühr von 500.000 Euro zu Borussia Mönchengladbach, das zuletzt sowohl den Innenverteidiger Jordan Beyer an Burnley, als auch den Linksverteidiger Ramy Bensebaini an Borussia Dortmund verlor und somit Nachholbedarf auf der defensiven, linken Seite hatte. Zuvor hatte Gladbach mit dem 18-jährigen Werder-Talent Fabio Chiarodia nur einen Neuen für die Abwehr verpflichtet. Wöber wechselte erst vor einem halben Jahr um zwölf Millionen Euro von Red Bull Salzburg nach Leeds, bestritt dort 16 Premier-League-Partien, ging nach dem Abstieg aber nicht mit in die englische Championship. Sein Vertrag in Leeds läuft noch bis Sommer 2027.

El Bilal Touré

ST, 21, MLI | UD Almería – > Atalanta Bergamo

Weil der Ex-Sturm-Angreifer Rasmus Höjlund kurz vor einem teuren Transfer zu Manchester United steht, hat Atalanta Bergamo bereits vorgebaut und den malischen Angreifer El Bilal Touré von der UD Almería verpflichtet. Der 21-Jährige wechselte erst vor einem Jahr vom französischen Klub Reims um acht Millionen Euro nach Spanien und erzielte für Almería in 22 Spielen sieben Tore. Obwohl sich die Statistik nicht gerade spektakulär liest, war Atalanta nun bereit, 28 Millionen Euro Ablöse für den Mittelstürmer zu bezahlen. Touré unterschrieb beim Serie-A-Klub einen Vertrag bis 2027 mit Option auf eine weitere Saison. Zuletzt war der 15-fache Nationalspieler Malis auch als möglicher Neuzugang bei den Wolverhampton Wanderers, Everton und Milan im Gespräch.

Edinson Cavani

ST, 36, URU | Valencia CF – > Boca Juniors

Der mittlerweile getrost als legendär zu bezeichnende, uruguayische Stürmer Edinson Cavani kehrt nach 16 ½ Jahren in Europa nach Südamerika zurück. Allerdings nicht in seine Heimat, sondern in die argentinische Hauptstadt zu den Boca Juniors, wo er einen Vertrag über 1 ½ Jahre unterzeichnete. Der 136-fache Nationalspieler, der für die „Celeste“ 58 Tore erzielte, kickte in Europa speziell für den SSC Napoli und Paris Saint-Germain hochklassig. Für den französischen Serienmeister erzielte er sagenhafte 200 Tore in 301 Spielen. Seine letzten beiden Engagements bei Manchester United und Valencia waren allerdings nicht mehr von großem Erfolg gekrönt. Zuletzt stand auch eine mögliche Heimkehr zum CD Nacional nach Uruguay im Raum – aber Cavani entschied sich nun doch für das legendäre „Bombonera“ in Buenos Aires.