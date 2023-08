Fußball im Ennstal – Panorama, wohin das Auge reicht

Das steirische Ennstal liegt vom Osten kommend schon etwas exponiert und wird daher auch nicht so oft angefahren. Dies ist eigentlich ein Fehler, denn...

Das steirische Ennstal liegt vom Osten kommend schon etwas exponiert und wird daher auch nicht so oft angefahren. Dies ist eigentlich ein Fehler, denn die Region kann mit einem wunderschönen Alpenpanorama aufwarten, sodass auch eine Vielzahl der dort befindlichen Sportplätze wunderschön am Fuße diverser Berge in dieser Region befinden. Lediglich zu beachten gilt es, dass man diese bei Sonnenschein anfährt, denn im Regen oder bei Wolken kommt dieses Panorama leider nicht wirklich zur Geltung.

TUS Gröbming – FC Schladming Juniors 2:1 (1:1)

Perfektes Sommerwetter und zwei Spiele im Ennstal ließen mich dazu bewegen heute in die Obersteiermark zu fahren. Um 14.00 Uhr sollte in der Gebietsliga Enns der TUS Gröbming auf die FC Schladming Juniors treffen. Eine zuschauerträchtige Begegnung, denn abseits der Derbys gegen Stein und Öblarn ist die zweite Mannschaft des Landesligisten ein interessanter Gegner aus der Nachbarschaft. Dies sollte sich bewahrheiten und immerhin 150 Zuschauer in die Kamm Arena locken.

Diese ist absolut sehenswert. Nicht nur, weil sie von einer Trabrennbahn umgeben ist, sondern weil hier der Stoderzinken im Hintergrund thront und den sonst so mächtigen Grimming verblassen lässt. Aber auf dem Rasen sollte es mit viel Elan losgehen. Dafür sorgt Sabrina Sommerbichler, die Inhaberin des Handarbeitsladens „Sabrinas Knopfloch“. Sie übernimmt heute die Matchballspende und fackelt beim Ehrenanstoß nicht lange. Sie ist übrigens gebürtige Rauriserin und meint, dass sie den schönen Pinzgau gegen das ebenso schöne Ennstal getauscht hat. Einen Satz den ich auch verwenden könnte, war ich doch erst vor zwei Wochen im Pinzgau auf Sommerurlaub und zumindest abseits vom Fußball in Rauris.

Nach dieser Anekdote gilt nun die vollste Konzentration dem Spielgeschehen, Gröbming hätte nach wenigen Minuten in Führung gehen müssen, zumal ein Schladminger den Ball eindeutig hinter der Linie klärt. Einzig Schiedsrichter Wutscher sieht diesen Ball nicht hinter der Linie. Wenig später ist der Ball dann erneut im Tor der Schladminger und diesmal zählt der Treffer. Percht ist in der siebenten Minute der Torschütze. Schladming wird danach besser und gleicht durch Solaja in der 32.Minute aus.

Beim Stande von 1:1 werden die Seiten gewechselt und es entwickelt sich in den zweiten 45 Minuten ein kurzweiliger Schlagabtausch zwischen beiden Mannschaften. Hochklassig war dieses Spiel zwar nicht, aber beide Teams sind ambitioniert und kommen zu ihren Chancen, können diese aber nicht nützen. Als hier jeder schon mit einer Punkteteilung rechnet, verhilft der Schladminger Schlussmann der Gröbmingern doch noch zu einem Sieg. Er schlägt in fünften Minute der Nachspielzeit über den Ball und somit kann Spanberger mühelos zum 2:1 einschieben.

Durch das nicht gegebene Tor in der Anfangsphase war dies wohl eine ausgleichende Gerechtigkeit. Der Platzsprecher bedankt sich noch einmal bei der Matchballspenderin Sabrina, war es doch ihr Ball, der heute für drei Punkte sorgte und gibt den Besuchern noch mit, dass Ende August das Derby gegen Stein stattfindet. Apropos Derby. Das ist auch mein Stichwort, zieht es mich nun zum Gemeindederby nach Bad Mitterndorf.

FC Tauplitz – ASV Bad Mitterndorf II 5:2 (2:0)

Ich gestehe es, dass ich die 1.Klasse Enns im StFV nicht wirklich verfolgt habe und ich hier erst einmal ein Spiel in Eisenerz gesehen habe, aber durch die Wiedereinsteiger aus Radmer und Hall wird dieser Liga in naher Zukunft wohl noch öfter ein Besuch abgestattet werden. Außerdem befinden sich in diese auch die Plätze von St. Martin/Gr. und Altaussee, die beide mit einem tollen Panorama aufwarten können.

Dies kann übrigens auch die Sturzhahnarena in Tauplitz. Diese ist benannt nach einem im Hintergrund befindlichen gleichnamigen Berg. Allerdings stielt der Grimming auf dieser Anlage dem Sturzhahn ein wenig die Show, aber das gefühlt fünfzehnte Grimmingstadion in dieser Region wäre auch irgendwie langweilig.

Der Sturzhahn wird übrigens heuer aufgewertet, gibt es diesen jetzt auch als Maskottchen. Natürlich nicht in der Form eines Berges, sondern in der Form eines Federviehs. Ein Name wird auch noch gesucht. Da Sturzi viel zu naheliegend wäre, muss die Entscheidung eigentlich zwischen Günther und Fridolin fallen.

Da sich Tauplitz im Gemeindegebiet von Bad Mitterndorf befindet, ist das Spiel zwischen dem FC Tauplitz und dem ASV Bad Mitterndorf II das Gemeindederby und dieses verfolgen heute 130 Zuschauer. Wie so oft sind die Bad Mitterndorfer die Favoriten, aber diesmal sind es die Gastgeber, die für die ersten Tore sorgen. David Beutelbeck trifft in der 19. und 21.Minute. Dieser Doppelschlag sollte auch die 2:0-Pausenführung für Tauplitz bedeuten.

Bad Mitterndorf kann in der 50.Minute durch Lazok verkürzen, aber David Beutelbeck stellt nur sechs Minuten später wieder den alten zwei Tore-Abstand her. Als Perner in der 68.Minute den erneuten Anschlusstreffer für Bad Mitterndorf erzielt, hat man das Gefühl, dass die Gäste der Partie noch eine Wende geben könnten.

Diese Hoffnungen sind ab der 81.Minute beendet, als Hainzl einen Strafstoß zum 4:2 für Tauplitz sicher in die Maschen setzt. Csemez sorgt mit seinem Treffer zum 5:2 für den Schlusspunkt an diesem Tag und macht den FC Tauplitz endgültig zum Gemeindederbysieger.

Ich verlasse danach das wunderschöne Panorama von Sturzhahn und Grimming. Auf dem Heimweg passiere ich bereits bis Liezen zahlreiche Orte, die mich an ein Wiederkommen erinnern, aber auch entlang der A9 und der S6 warten ebenso noch einige Sportplätze auf meinen Besuch.

