Nachwuchs: Berliner Derbyspezialist Klar schlug erneut zu

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2000) bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftsticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

Das Update über die ÖFB-Junglegionäre in den 3. und 4. Ligen erscheint einmal pro Monat!

FEBRUAR 2023

Michael Glück ( Hessen Kassel )

IV – 19 Jahre (Jg. 03) – 0 Spiele (1/0/0 für 1860 München)

Auf sein Regionalligadebüt für seinen Leihklub Hessen Kassel wartet der Innenverteidiger Michael Glück noch. Im Hessenpokal stand er allerdings bereits für sein neues Team auf dem Platz: Bei der Niederlage gegen Steinbach nach Elfmeterschießen spielte er in der Innenverteidigung durch.

Gabriel Haider (TSG 1899 Hoffenheim II )

IV – 20 Jahre (Jg. 02) – 11 Spiele

Beim ersten Frühjahrsspiel der zweiten Mannschaft der TSG 1899 Hoffenheim, einem 0:0 in Homburg, stand Gabriel Haider nicht im Kader seines Teams.

II ) Franjo Ivanovic (FC Augsburg

OM/ST – 19 Jahre (Jg. 03) – 24 Spiele – 9 Tore – 1 Assist

Der treffsichere Franjo Ivanovic trug sich im ersten Frühjahrsspiel der Augsburger U23 zum neunten Mal in dieser Saison in die Schützenliste ein. Beim 1:2 gegen Illertissen wurde er nach einer Stunde eingewechselt und traf nach 82 Minuten zum 1:2.

Adem Podrimaj (Hannover 96 II )

DM/ZM – 19 Jahre (Jg. 03) – 18 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Im Februar saß Adem Podrimaj zweimal auf der Bank der zweiten Mannschaft von Hannover 96, spielte einmal im zentralen Mittelfeld durch und wurde ein weiteres Mal eingewechselt.

Kilian Scharner (VfB Stuttgart II )

TW – 19 Jahre (Jg. 03) – 1 Spiel

Die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart wird erst am 3. März mit dem Auswärtsspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim II wieder in den Meisterschaftsbetrieb starten.

Marvin Schuster (VfB Stuttgart II )

IV – 19 Jahre (Jg. 03) – 5 Spiele

Die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart wird erst am 3. März mit dem Auswärtsspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim II wieder in den Meisterschaftsbetrieb starten.

Daniel Stjepanovic (Wacker Burghausen)

IV – 18 Jahre (Jg. 04) – 6 Spiele

Zum Frühjahrsauftakt gegen Schweinfurt saß Daniel Stjepankovic auf der Bank von Wacker Burghausen.

Aboubacar Cissé (Wacker Burghausen)

ST – 21 Jahre (Jg. 01) – 12 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Zum Frühjahrsauftakt gegen Schweinfurt stand Aboubacar Cissé nicht im Kader von Wacker Burghausen.

Dennis Schmutz (Wacker Burghausen)

ZM – 21 Jahre (Jg. 01) – 1 Spiel

Zum Frühjahrsauftakt gegen Schweinfurt (3:0) spielte Dennis Schmutz bis zur 81. Minute im defensiven Mittelfeld von Wacker Burghausen.

Fabio Markelic (Viktoria Berlin)

ZM – 21 Jahre (Jg. 01) – 4 Spiele

Fabio Markelic spielte im Februar einmal von Beginn an für Viktoria Berlin und wurde zudem zweimal eingewechselt. In den letzten beiden Februarspielen saß er auf der Bank seines neuen Klubs.

Julian Klar (Berliner AK)

IV – 22 Jahre (Jg. 00) – 18 Spiele – 2 Tore – 1 Assist

Im Februar, in dem der Berliner AK keine Partie gewinnen konnte, stand Julian Klar viermal in der Startelf und spielte dabei zweimal durch. In einer Partie fehlte er aufgrund einer Gelbsperre. Beim 2:2 im kleinen Derby gegen Hertha BSC II erzielte Klar in der 94. Minute das entscheidende 2:2. Der Innenverteidiger ist definitiv als Derbyspezialist zu bezeichnen: Bereits im Jänner traf der Defensivspieler im Derby gegen Viktoria Berlin. Im folgenden Video ist Klars Tor bei 4:00 zu sehen und danach gibt’s auch noch ein kurzes Interview mit dem 22-Jährigen.

Ikenna Ezeala (SV Heimstetten)

LV – 21 Jahre (Jg. 01)

Der in München geborene Linksverteidiger Ikenna Ezeala ist zurück in der bayrischen Regionalliga. Der 21-Jährige verließ Vorwärts Steyr – seine bisher einzige Österreich-Station – nach nur drei Saisonspielen und wechselte am letzten Transfertag zum SV Heimstetten. Für seinen neuen Klub bestritt er allerdings bisher noch keine Partie.

Alessandro Paunescu (SpVgg Ansbach)

ST – 19 Jahre (Jg. 03)

Auch der rumänisch-stämmige Grazer Alessandro Paunescu wechselt frisch in die bayrische Regionalliga. Paunescu war zuletzt nach seinem Aus bei der U19 des Karlsruher SC ein halbes Jahr vereinslos und schließt sich jetzt der SpVgg Ansbach an, wo bereits sein vier Jahre älterer Bruder Antonio spielt. Beim 0:2 zum Frühjahrsauftakt gegen Hankofen saß Paunescu auf der Bank der Ansbacher.

Bekem Bicki (SSV Ulm)

ST – 18 Jahre (Jg. 04)

Bekem Bicki wechselte am letzten Tag der Sommertransferzeit von der SPAL U19 nach Deutschland zum SSV Ulm, wo er bisher noch in keinem Matchkader stand und vorerst nur in der U19-Mannschaft eingeplant ist.

Michael Martic (US Pistoiese)

IV – 22 Jahre (Jg. 00) – 1 Spiel

Österreich hat wieder mal einen Junglegionär in der italienischen Serie D, der vierten Spielklasse Italiens. Der 191cm große Innenverteidiger Michael Martic wechselte am 28. Jänner von Hertha Wels zur US Pistoiese. Beim 2:0-Sieg über Prato Anfang Februar feierte er ein fünfminütiges Debüt für den italienischen Klub. In drei weiteren Februar-Spielen saß er auf der Bank seines Teams.

Talip Karaaslan (Eschen-Mauren)

LA – 22 Jahre (Jg. 00) – 12 Spiele

Beim Frühjahrsauftakt, dem 0:3 beim FC Paradiso, wurde Talip Karaaslan in der Schlussminute eingewechselt.

Vincent Spari (FC St.Gallen U21 )

OM – 19 Jahre (Jg. 04) – 15 Spiele – 1 Tor

In den beiden Februar-Spielen stand Vincent Spari nicht im Matchkader der FC St. Gallen U21.