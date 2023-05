Merkur Sports – Was kann der Glücksspielriese in Sportwetten?

Merkur ist bekannt für seine Online Spielautomaten, die seit Jahrzehnten in deutschen Casinos und Spielotheken stehen. Die zur Gauselmann-Gruppe gehörende Marke mit der „Sonne...

Merkur ist bekannt für seine Online Spielautomaten, die seit Jahrzehnten in deutschen Casinos und Spielotheken stehen. Die zur Gauselmann-Gruppe gehörende Marke mit der „Sonne im Logo“ ist mittlerweile auch im europäischen Raum mit ihren Multigame-Terminals fest etabliert und ist heute einer der führenden Glücksspielmarken in Europa. Vor einigen Jahren haben die „Gauselmänner“ in Zusammenarbeit mit dem Berliner Unternehmen Gamomat zudem den Schritt in die Welt der Online Casinos gewagt.

Nun ist man bei dem Unternehmen mit Sitz im ostwestfälischen Espelkamp noch einen Schritt weiter gegangen und präsentiert unter dem Label Merkur Sports ein umfangreiches Angebot an Online Sportwetten. Der deutsche und europäische Markt für Online Sportwetten ist jedoch extrem umkämpft. Schließlich werden hier Monat für Monat Milliarden verdient. Zudem haben sich im Markt längst einige Platzhirsche etabliert. Die Frage, ob das Angebot von Merkur mit dem der besten Online Wettanbieter wirklich mithalten kann, ist damit absolut erlaubt.

Merkur Sportwetten – neuer Stern am Sportwettenhimmel?

Zunächst einmal bleibt festzuhalten, dass die Gauselmann-Gruppe gar nicht so neu im Markt für Online Sportwetten ist. Unter dem zum Unternehmen gehörenden Label XTiP können schon seit dem Jahr 2013 Sportwetten online platziert werden. Nun hat man sich entschlossen, das Angebot von XTiP zu arrondieren und unter dem wesentlich bekannteren Label Merkur neu zu launchen.

Zu bemerken ist: Merkur Sports Erfahrungen und Tests heben besonders das vielfältige Portfolio an Merkur Sportwetten hervor. Bei der Zusammenstellung der Sportwetten und hinsichtlich der Bildung von Wettquoten arbeitet Merkur Sports mit Cashpoint zusammen, einem Unternehmen, das seit vielen Jahren in der Branche etabliert ist.

Die Anzahl der Sportarten, zu denen Wetten abgegeben werden können liegt bei über 25 und damit im guten Mittelfeld beim Vergleich mit anderen Online Sportwettenanbietern. Neben dem Schwerpunkt Fußball sind Wetten auf Tennis, Basketball, Volleyball, Formel 1 und Eishockey, aber auch auf weniger gängige Sportarten wie Speedway, Pesäpallo, oder Wasserball möglich.

Bei den Fußballligen liegt der Schwerpunkt auf den großen europäischen Top-Ligen und Wettbewerben. Es sind aber auch Wetten auf Ligen auf anderen Kontinenten sowie in unterklassigen Ligen möglich. In der Tiefe sind bei einigen Top-Spielen bis zu 200 Wettmärkte vorhanden. Damit kann das Wettangebot insgesamt als ausreichend bezeichnet werden, wenngleich einige große Wettanbieter wie bet365 oder Tipico hier teilweise noch etwas mehr zu bieten haben.

Die Wettquoten bei Merkur Sports sind konkurrenzfähig. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass auf die Einsätze die deutsche Wettsteuer von 5,3 % einbehalten wird, was gerade bei Pre-Match-Wetten auf Favoriten zu unattraktiven Effektiv-Quoten führen kann. Das kann letztlich jedoch nicht Merkur Sports angelastet werden.

Wie sieht es mit einem Bonus bei Merkur Sports aus?

Für jeden Wettfreund, der sich neu bei Merkur Sport anmeldet, gibt es einen Neukundenbonus von 100 % Cashback auf die erste Einzahlung bis zu 100 €. Der Bonus wird als Freebet auf dem Spielerkonto gutgeschrieben, falls die erste platzierte Wette als kombiwette mit drei Tipps mit einer Mindestquote je Tipp von 1.5 verloren geht.

Sollte die erste Wette gewonnen werden, gibt es keinen Bonus. Die Mindesteinzahlung zum Erhalt des Cashback Bonus beträgt 5 €, wobei kein Bonuscode benötigt wird. Die Bonusbedingungen sehen vor, dass die Freebet im Ganzen innerhalb von 7 Tagen eingesetzt werden muss. Eine Mindestquote oder weitere Bedingungen werden nicht vorgegeben. Die Gewinne können anschließend also direkt ausgezahlt werden.

Das Konzept mit dem Cashback Bonus soll dafür sorgen, dass sogenannte Bonushopper von Merkur Sport ferngehalten werden, also diejenigen, die sich nur wegen des Neukundenbonus in Form von Bonusguthaben anmelden.

Hinsichtlich Promotionen für bereits angemeldete Mitglieder sieht es bei Merkur Sports dagegen aktuell eher mau aus. Hin und wieder gibt es Aktionen mit Kombi-Boosts. Auch hier könnte durchaus noch etwas nachgebessert werden.

Wie sieht es mit der Sicherheit bei Merkur Sportwetten aus?

Die Wettplattform zeigte im Merkur Sports Test keinerlei Schwächen hinsichtlich der Sicherheit. Alle Spieler müssen ihre Daten nach der Anmeldung verifizieren, sodass sich niemand unter 18 anmelden kann und den Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung genüge getan wird.

Die Daten der Spieler werden dabei verschlüsselt übertragen und nur soweit erforderlich auf besonders gesicherten Servern gespeichert. Für die Ein- und Auszahlungen können Wettfreunde auf sichere Zahlungsmethoden zugreifen, darunter auch PayPal. Zahlungen mit Bitcoin oder anderen Kryptowährungen sind nicht zugelassen.

Die Auszahlung von Wettgewinnen erfolgt nach den bisherigen Merkur Sports Erfahrungen zügig und kostenlos. Wer den Bonus bekommen hat, muss diesen vor der ersten Auszahlung entsprechend den Bonusbedingungen vollständig eingesetzt haben. Wichtig zu wissen ist, dass alle Transaktionen über in der EU sitzende Banken erfolgen, wobei die Guthaben der Spieler vom Vermögen des Wettanbieters getrennt aufbewahrt werden.

Nicht zuletzt verfügt Merkur Sport über die erforderliche Lizenz der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder, womit sichergestellt ist, dass die Wetten legal abgegeben werden können.